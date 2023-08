Setmana amb un ampli programa cultural a la Massana

El duet Laura Coll i David Font oferiran el concert “Òpera entre cordes” (Comú de la Massana)

Intensa setmana cultural a la Massana. Aquest dijous, 10 d’agost, hi haurà una doble sessió. El duet format per David Font i Laura Coll oferirà el concert “Òpera entre cordes”, a les 19.30, a la plaça de les Fontetes. El duet farà un recorregut mediterrani, passant per la cançó italiana, espanyola i catalana. Aquest espectacle neix per la passió per l’òpera i per a experimentar amb nous formats harmònics, en aquest cas, acompanyant la veu amb la guitarra clàssica.

En acabar, sense perdre temps, el públic que ho desitgi es pot desplaçar el mateix dijous fins l’Auditori Nacional, a Ordino, on la companyia JO DANSA estrenarà el treball que ha estat elaborant aquestes darreres setmanes, en un intens procés creatiu. Serà a les 21 hores.

D’altra banda, els Dimecres de Xics portaran l’espectacle infantil “Tampatantam”, que combina circ i teatre. Serà aquest dimecres, dia 9 d’agost, a les 18 hores, al Prat Gran, l’escenari per excel·lència dels estius massanencs.

La mateixa setmana també hi haurà un concert d’orgue. El dissabte, 12 d’agost (21.30 hores, a l’Església Parroquial), se celebrarà el Concert de Sant Roc, amb Ana Mínguez Abad i el Mantel de Noa. El concert forma part del projecte Organumundi, que pretén posar en valor l’ús de l’orgue amb repertoris diferents dels habituals, com l’arpa, la gaita o l’acordió.

Finalment, el diumenge, 13 d’agost, hi haurà la segona ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo”, amb Roser Porta i Tony Lara.