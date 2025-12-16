La Seu recull més d’11.000 euros per a La Marató de 3Cat dedicada enguany al càncer

Les 21 activitats celebrades a la Seu d’Urgell per a recaptar fons per la 34a edició de La Marató de 3Cat per al càncer han recollit un total d’11.277,67 euros. Aquests diners s’han obtingut gràcies a la participació del teixit associatiu del municipi urgellenc, que es destinaran a la divulgació i a la recerca del càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món.
Un any més, des de l’Ajuntament de la Seu es vol agrair públicament a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que ho han fet possible, així com també als veïns i veïnes que han fet arribar la seva solidaritat amb els seus donatius.
En el següent requadre queden desglossades totes les activitats i els diners recaptats que es destinaran, novament, a la Marató de 3Cat:
|RECAPTACIÓ 2025
|RECAPTACIÓ
|CAMPIONAT DE PETANCA AMB CLUB PETANCA LA SEU
|170,00 €
|VENDA D’OBRES FETES PELS ALUMNES DEL TALLER DE PINTURA I DIBUIX – ESPLAI DE LA GENT GRAN
|164,61 €
|APORTACIÓ DE L’ESPLAI DE LA GENT GRAN
|500,00 €
|MASTERCLASS ZUMBA URBAN SPORT – MATINAL D’ACTIVITATS DIRIGIDES URBAN
|106,15 €
|URNA SOLIDÀRIA PRO MARATÓ. BAR DANDY
|218,28 €
|VENDA DE PRODUCTES TÍPICS DEL MARROC. COMUNITAT MUSULMANA
|648,87 €
|VENDA DE JOGUINES I JOCS . AMPA LA SALLE
|429,95 €
|CALDERADA SOLIDÀRIA CONFRARIA SANT ANTONI ABAT
|1.810,00 €
|CERCAVILA I BALLADA ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE LA SEU
|160,93 €
|BALLADA DE SARDANES AMB AMICS DE LA SARDANA
|98,00 €
|FES-TE DIABLE PER LA MARATÓ. GRUP DE DIABLES DE L’ALT URGELL
|160,78 €
|PUJA AL COTXE DE LA POLICIA MUNICIPAL – DIA 14 JOSEP – 648299063
|– €
|OBSERVACIÓ SOLAR AMB AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE LA SEU D’URGELL (AASU)
|65,20 €
|QUINTO POPULAR AMB ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES I ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESES
|4.900,00 €
|PARADA SOLIDÀRIA, VENDA DE PRODUCTES. ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESSES DE L’ALT URGELL I ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES
|163,50 €
|TARDA D’ACTIVITATS DIRIGUIDES PRO MARATÓ. CENTRE ESPORTIU ESQUITX
|598,10 €
|PARADA SOLIDÀRIA ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
|202,00 €
|CONSELL ESPORTIU DE L’ALT URGELL
|26,00 €
|LA SEU D’URGELL FUTBOL CLUB
|80,00 €
|FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL I CAE
|746,30 €
|CREU ROJA PRO MARATÓ TV3
|29,00 €
|TOTAL
|11.277,67 €