La Seu recull més d’11.000 euros per a La Marató de 3Cat dedicada enguany al càncer

By:
On:
In: Pirineu
Gran participació en el quinto popular a favor de La Marató (Aj. la Seu)
Gran participació en el quinto popular a favor de La Marató (Aj. la Seu)

Les 21 activitats celebrades a la Seu d’Urgell per a recaptar fons per la 34a edició de La Marató de 3Cat per al càncer han recollit un total d’11.277,67 euros. Aquests diners s’han obtingut gràcies a la participació del teixit associatiu del municipi urgellenc, que es destinaran a la divulgació i a la recerca del càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món.

Un any més, des de l’Ajuntament de la Seu es vol agrair públicament a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que ho han fet possible, així com també als veïns i veïnes que han fet arribar la seva solidaritat amb els seus donatius.



En el següent requadre queden desglossades totes les activitats i els diners recaptats que es destinaran, novament, a la Marató de 3Cat:

RECAPTACIÓ 2025RECAPTACIÓ
CAMPIONAT DE PETANCA AMB CLUB PETANCA LA SEU         170,00 €
VENDA D’OBRES FETES PELS ALUMNES DEL TALLER DE PINTURA I DIBUIX – ESPLAI DE LA GENT GRAN         164,61 €
APORTACIÓ DE L’ESPLAI DE LA GENT GRAN         500,00 €
MASTERCLASS ZUMBA URBAN SPORT – MATINAL D’ACTIVITATS DIRIGIDES URBAN         106,15 €
URNA SOLIDÀRIA PRO MARATÓ. BAR DANDY         218,28 €
VENDA DE PRODUCTES TÍPICS DEL MARROC. COMUNITAT MUSULMANA         648,87 €
VENDA DE JOGUINES I JOCS . AMPA LA SALLE         429,95 €
CALDERADA SOLIDÀRIA CONFRARIA SANT ANTONI ABAT     1.810,00 €
CERCAVILA I BALLADA ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE LA SEU         160,93 €
BALLADA DE SARDANES AMB AMICS DE LA SARDANA           98,00 €
FES-TE DIABLE PER LA MARATÓ. GRUP DE DIABLES DE L’ALT URGELL         160,78 €
PUJA AL COTXE DE LA POLICIA MUNICIPAL – DIA 14 JOSEP – 648299063                  –   €
OBSERVACIÓ SOLAR AMB AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE LA SEU D’URGELL (AASU)           65,20 €
QUINTO POPULAR AMB ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES  I ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESES     4.900,00 €
PARADA SOLIDÀRIA, VENDA DE PRODUCTES. ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESSES DE L’ALT URGELL   I ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES         163,50 €
TARDA D’ACTIVITATS DIRIGUIDES PRO MARATÓ. CENTRE ESPORTIU ESQUITX         598,10 €
PARADA SOLIDÀRIA ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER         202,00 €
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT URGELL           26,00 €
LA SEU D’URGELL FUTBOL CLUB           80,00 €
FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL I CAE         746,30 €
CREU ROJA PRO MARATÓ TV3           29,00 €
TOTAL   11.277,67 €

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]