La Seu recull més d’11.000 euros per a La Marató de 3Cat dedicada enguany al càncer

Gran participació en el quinto popular a favor de La Marató (Aj. la Seu)

Les 21 activitats celebrades a la Seu d’Urgell per a recaptar fons per la 34a edició de La Marató de 3Cat per al càncer han recollit un total d’11.277,67 euros. Aquests diners s’han obtingut gràcies a la participació del teixit associatiu del municipi urgellenc, que es destinaran a la divulgació i a la recerca del càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món.

Un any més, des de l’Ajuntament de la Seu es vol agrair públicament a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que ho han fet possible, així com també als veïns i veïnes que han fet arribar la seva solidaritat amb els seus donatius.





En el següent requadre queden desglossades totes les activitats i els diners recaptats que es destinaran, novament, a la Marató de 3Cat: