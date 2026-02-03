Jocs en català: “Covenant”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Covenant”.
A Covenant cada jugador és el cap d’un clan nan que ha acceptat el pacte per a recuperar la llar ancestral dels nans. Al llarg de 3 rondes, anomenades eres, cada clan ha de contribuir a la reconstrucció de la ciutat perduda, conquerida i arrasada per forces fosques fa segles. Aquest joc de taula, del gènere d’estratègia és força nou ja que es va començar a comercialitzar el novembre de 2025. Està recomanat a partir de 14 anys. El fabricant de Covenant és Devir.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística