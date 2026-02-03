Títol: Tulsa king
Durada: 60 minuts
Gènere: Terror
Creació: Taylor Sheridan
Intèrprets: Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will
Temporades: 3 Capítols: 29
Plataforma: Paramount +
Sinopsi:
Tulsa King és un thriller dramàtic que segueix Dwight Manfredi, el capo més respectat de la màfia de Nova York, més conegut com El General. Quan surt de presó, després de complir condemna els darrers 25 anys de la seva vida, és enviat a Tulsa (Oklahoma) pel líder de l’organització criminal.
Aquest nou canvi sembla no convèncer Dwight, i sent que el seu cap menysprea la seva feina. Lluny de conformar-se i continuar acatant ordres, comença a fer plans per a muntar el seu negoci, amb un equip que el respecti.
Per Sensacine