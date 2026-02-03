Visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, a la Seu d’Urgell

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va realitzar aquest dilluns una visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, acompanyat de representants tècnics del projecte i responsables de l’obra, per a conèixer de primera mà l’estat d’execució dels treballs i l’evolució d’un equipament clau per al futur educatiu, esportiu i econòmic de la ciutat i del conjunt de l’Alt Pirineu.
Durant la visita es va constatar que les obres avancen a bon ritme i dins dels terminis previstos. El nou edifici permetrà dotar l’INEFC Pirineus d’unes instal·lacions modernes, funcionals i adaptades a les necessitats docents, de recerca i de formació especialitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, reforçant així el posicionament de la Seu com a pol universitari de referència al Pirineu.
L’alcalde ha destacat que “aquest projecte és una aposta estratègica de ciutat i de territori, que genera oportunitats, atrau talent jove i contribueix a diversificar l’economia local”. En aquest sentit, ha subratllat que la implantació i consolidació de l’INEFC Pirineus “no només té un impacte educatiu, sinó també social, esportiu i de dinamització de la nostra ciutat”.
El nou edifici s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant equipaments de qualitat i projectes transformadors “que reforcin el paper de la Seu com a capital de serveis, coneixement i innovació al Pirineu”.