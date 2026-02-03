Visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, a la Seu d’Urgell

Estat de les obres del futur edifici de l'INEFC Pirineus (Aj. la Seu)
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va realitzar aquest dilluns una visita d’obra al nou edifici de l’INEFC Pirineus, acompanyat de representants tècnics del projecte i responsables de l’obra, per a conèixer de primera mà l’estat d’execució dels treballs i l’evolució d’un equipament clau per al futur educatiu, esportiu i econòmic de la ciutat i del conjunt de l’Alt Pirineu.

Durant la visita es va constatar que les obres avancen a bon ritme i dins dels terminis previstos. El nou edifici permetrà dotar l’INEFC Pirineus d’unes instal·lacions modernes, funcionals i adaptades a les necessitats docents, de recerca i de formació especialitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, reforçant així el posicionament de la Seu com a pol universitari de referència al Pirineu.

L’alcalde ha destacat que “aquest projecte és una aposta estratègica de ciutat i de territori, que genera oportunitats, atrau talent jove i contribueix a diversificar l’economia local”. En aquest sentit, ha subratllat que la implantació i consolidació de l’INEFC Pirineus “no només té un impacte educatiu, sinó també social, esportiu i de dinamització de la nostra ciutat”.

El nou edifici s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de continuar impulsant equipaments de qualitat i projectes transformadors “que reforcin el paper de la Seu com a capital de serveis, coneixement i innovació al Pirineu”.

