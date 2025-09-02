Jocs en català: “Castillos y Catapultas”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Castillos y Catapultas”.
Joc del gènere d’aventura en què cal construir un castell, col·locar-hi un exèrcit, carregar les catapultes i utilitzar maniobres per a conquistar el territori enemic. Aquest és un joc de taula recomanat a partir dels 7 anys i en el qual i poden prendre part de 2 a 4 jugadors. Una partida pot durar al voltant de 45 minuts. El seu fabricant és SD Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística