Vall de Núria finalitza la instal·lació de geotèrmia i elimina tot el gasoil per a calefacció dels edificis

Vall de Núria s’abastirà des d’aquest setembre únicament amb energia geotèrmica. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona l’estació de muntanya ripollesa, ha finalitzat la cinquena i darrera fase del projecte ‘Gasoil Zero’, que ha consistit en l’eliminació progressiva del gasoil per a calefacció i aigua calenta del complex dels edificis de la vall per a substituir-la per aquesta energia neta. En paral·lel, estan finalitzant també les obres de rehabilitació energètica dels edificis, el que permetrà un estalvi del 78% de l’energia final consumida. Les dues actuacions formen part del projecte Ecovall, que inclou un seguit d’actuacions a través de les quals Ferrocarrils reforça l’adaptació de Vall de Núria als efectes del canvi climàtic en termes de mitigació i promou un model de gestió sostenible i responsable dels territoris de muntanya.
Totes aquestes novetats s’han donat a conèixer aquest dilluns en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Gil, la tradicional diada que commemora l’estada d’aquest sant a la vall. És una celebració molt important en el calendari de Vall de Núria, ja que és el patró dels pastors, particularment dels del Pirineu Oriental per la seva ubicació i història. Als actes de celebració de Sant Gil hi ha assistit el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella; el bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Josep–Lluís Serrano; el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart Cano, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell Martí; els alcaldes i alcaldesses de la zona; la directora general d’FGC, Alicia Valle Cantalejo; el director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí Rovira, i el gerent de Vall de Núria, Toni Casals Picola, entre altres personalitats i representants del territori.
El president de Ferrocarrils ha destacat la “singularitat” de Vall de Núria “no només per la part espiritual i pel seu accés amb cremallera sinó pel seu paisatge i entorn”. “Això significa que els valors que hem de tenir a la vall s’han de correspondre amb aquest paisatge i per això treballem en el projecte Ecovall que significa generar zero emissions i treballar amb energia sostenible: hem finalitzat tota la instal·lació de geotèrmia, estem finalitzant les obres recobriment dels edificis per tal de millorar-ne l’eficiència energètica i en tema de vehicles sostenibles hem posat en servei el primer vehicle 4×4 100% elèctric, el Torgo, que no estava en el mercat i que hem hagut d’encarregar expressament per a Vall de Núria”, ha explicat.
Edifici bioclimàtic a 2.000 metres d’alçada
El projecte ‘Gasoil Zero’ va començar l’any 2011, amb la instal·lació de 240 kWt de geotèrmia i s’ha anat ampliant fins a assolir aquest 2025 els 840 kWt totals, amb la qual cosa esdevé una de les instal·lacions amb més potència de Catalunya. A més, l’Alberg Pic de l’Àliga també usa geotèrmia i, per tant, Núria ja és una vall neta d’emissions.
Les obres d’instal·lació de la geotèrmia han inclòs la construcció de dos camps de pous geotèrmics, amb un total de 126 pous a 100 metres de profunditat, i la seva xarxa de distribució fins a arribar als edificis del complex: Sant Justí, Sant Gil, Sant Antoni i Sant Josep. S’han construït també les sales per a la distribució de l’aigua calenta sanitària i s’han renovat les xarxes interiors de distribució de calor dels edificis. Finalment, s’ha fet la renovació integral del sistema de control, el que permet una gestió centralitzada, informatitzada i més eficient de l’energia. Tot el projecte ha suposat una inversió de 3.250.200 euros.
L’eliminació del gasoil i la seva substitució per energia geotèrmica permet estalviar més de 200.000 litres de gasoil cada any i es deixen d’emetre a l’atmosfera 550 tones de CO2 anuals, l’equivalent a deixar aturats tot l’any 392 vehicles.
El sistema de geotèrmia, a més, va connectat a una minicentral hidràulica que cobrirà el 20% de la demanda elèctrica necessària per a fer-lo funcionar. L’altre 80% de l’electricitat s’obté de la compra d’energia d’origen certificat 100% renovable, com tota la que fa servir Ferrocarrils per a la seva activitat ferroviària i de turisme d’esquí i muntanya. L’objectiu, però, es instal·lar-hi plaques solars que cobreixin aquest 80% restant, de manera que els edificis seran autosuficients.
Una altra de les actuacions del projecte Ecovall és la millora de l’eficiència energètica dels edificis del complex. Les obres, que està previst que finalitzin aquesta tardor, consisteixen en la substitució de totes les finestres dels tres edificis i la millora de l’aïllament tèrmic de les façanes perquè no perdin escalfor de l’interior durant els mesos d’hivern. Amb aquesta actuació, que ha comptat amb una inversió d’1.338.670 euros, els edificis passaran d’una qualificació energètica C a una A, amb un estalvi del 78% de l’energia per a calefacció.
El projecte ‘Gasoil Zero’ i la millora de l’eficiència energètica dels edificis compten amb una subvenció d’1.031.619 euros de l’Institut Català de l’Energia, a través del programa de rehabilitació energètica d’edificis PREE. La finalitat dels programes d’ajuts PREE i PREE 5000, dotats amb fons europeus Next Generation, és fomentar la rehabilitació energètica d’edificis existents amb actuacions que redueixin el consum d’energia i les emissions de CO₂. Aquests programes promouen la millora de l’eficiència energètica a través de la renovació de l’envolupant tèrmica i la substitució d’instal·lacions de climatització i producció tèrmica per altres més eficients.
Amb el projecte Ecovall, Vall de Núria vol millorar la consciència i establir les bases per a una gestió́ més responsable en el futur, així com ser un referent amb accions alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest marc, aquest estiu també s’ha posat en servei el primer vehicle 4×4 100% elèctric, únic al mercat i fabricat exclusivament per a Ferrocarrils, per a millorar la mobilitat de l’estació. Aquest vehicle és l’inici de la substitució progressiva de la flota de vehicles de gasoil.
La festivitat de Sant Gil
La festa de Sant Gil és una oportunitat única per a gaudir en família de la cultura i tradicions del Ripollès, així com per degustar la gastronomia local i admirar els espectaculars paisatges de la zona. Una festivitat plena de joia, devoció i un profund respecte per la natura i les arrels culturals del Pirineu català.
Com cada any, l’estació va preparar activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals per a honorar el sant, entre les quals destaquen l’esmorzar de pastors, la tria d’ovelles, les sardanes, la missa commemorativa, la processó fins a Sant Gil i l’esperada demostració de gossos d’atura.
Vall de Núria commemora la Nativitat de la Mare de Déu
A més a més, Vall de Núria es prepara un any més per a celebrar una de les diades més emblemàtiques del seu calendari: la Nativitat de la Mare de Déu de Núria, que tindrà lloc el dilluns, 8 de setembre.
La jornada serà un reflex genuí de la popularitat i el sentit de la tradició que envolten la figura de la Mare de Déu. El programa del dia començarà amb un component musical i solemne. La Basílica acollirà una ofrena musical i tot seguit se celebrarà la Missa cantada de la Solemnitat de la Mare de Déu de Núria.
Després de la missa, serà el torn d’un dels moments més esperats: la processó de les Núria, on generacions de dones amb aquest nom, tant petites com grans, mostraran la seva devoció portant la imatge de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a la històrica Ermita de Sant Gil.
La jornada culminarà amb la simbòlica signatura del llibre de les Núria, una activitat especial que consolida la identitat i el vincle de totes les dones que porten aquest nom amb la vall.