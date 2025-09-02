Títol: Pecados inconfesables
Durada: No especificat
Gènere: Romàntic, suspens
Creació: Leticia Lopez-Margalli, Guillermo Ríos
Intèrprets: Zuria Vega, Andrés Baida, Erik Hayser
Temporades: 1 Capítols: No especificat
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Helena, atrapada en un matrimoni abusiu, idea un pla amb el seu amant Ivan per a gravar el seu marit Claudi en una situació comprometedora. Tot i això, quan Claudi desapareix misteriosament, les coses se surten de control i Helena es converteix en la principal sospitosa.
El que va començar com una manera d’alliberar-se es transforma en una xarxa d’enganys, traïcions i secrets foscos que amenacen de destruir-ho tot. Cada pas l’acosta més a la veritat… i al perill.
Per Sensacine