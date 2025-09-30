Jocs en català: “Carters”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Carters”.
En aquest joc de taula, que s’hi juga amb cartes, cal aconseguir el màxim de punts i ser el primer jugador a repartir tota la correspondència pel barri. Hi poden prendre part de 2 a 4 persones i està recomanat a partir dels 8 anys. El fabricant del joc “Carters” és Enpeudejoc Edicions.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística