Patrimoni Cultural inicia les intervencions arqueològiques sobre el Castell de Bragafolls

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports inicia un nou programa dedicat a la recerca i l’estudi de les fortificacions medievals al Principat, amb la voluntat de posar en valor un patrimoni històric de gran rellevància per al país i de projectar futures campanyes de recerca que permetin aprofundir en el coneixement del passat d’Andorra. La primera actuació se centra en el Castell del Roc de l’Àliga, conegut com a Castell de Bragafolls, situat a Sant Julià de Lòria.
Els treballs arqueològics, a càrrec del Departament de Patrimoni Cultural, s’han iniciat aquest dilluns i finalitzaran el 10 d’octubre. Concretament, s’hi realitzaran sondejos arqueològics per a avaluar les estructures existents, es documentaran i catalogaran els materials recuperats.
Aquesta actuació forma part d’un projecte de recerca impulsat amb la Universitat de Barcelona, amb la voluntat de determinar l’abast del jaciment i establir les bases per a futures excavacions en extensió. Els treballs compten amb el suport logístic del Comú de Sant Julià de Lòria, que, entre altres accions, efectuarà el desbrossat i la neteja de la zona per a facilitar la intervenció.
Un jaciment històric de gran interès
El Castell de Bragafolls, documentat per primer cop l’11 de maig de l’any 1003, és un jaciment no excavat que s’ubica sobre un petit esperó rocós i conserva restes visibles d’un recinte quadrangular de pedra seca, així com altres estructures que podrien correspondre a fases anteriors. La seva situació estratègica i les característiques constructives suggereixen que es tractava d’un emplaçament fortificat de curta durada, probablement assaltat pels andorrans en defensa del territori durant el procés de feudalització.