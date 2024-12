Jocs en català: “A les cendres”

“A les cendres”, un llibre-joc a partir dels 12 anys

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “A les cendres”.

Joc de rol d’acció que es juga amb un llibre. “A les cendres” fa servir una mecànica innovadora que permet viure aventures fent servir una combinació de combats tàctics, presa de decisions, tria d’habilitats i personalització d’equip. Joc recomanat a partir dels 12 anys, una partida pot durar ben bé el cap de setmana i el seu fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística