Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche GT3) competiran en el Circuit de Barcelona

Les instal·lacions del Circuit de Barcelona – Catalunya seran l’escenari del penúltim meeting del calendari del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) 2020. Després de dos mesos sense competir al volant del Porsche GT3, preparat per Baporo Motorsport, Joan Vinyes – Jaume Font sortiran a la pista de Montmeló amb l’objectiu de mantenir el lideratge de Vinyes a la categoria GT-C2 i la posició de podi en l’absoluta de GT.

Fa aproximadament un any, Vinyes – Font van competir, per primera vegada, al volant del Porsche GT3 en la pista catalana. Els records no poden ser millors, però segons el mateix pilot andorrà serà un cap de setmana molt diferent del de l’any passat: “Les condicions climatològiques, durant la primera carrera, van ser molt dures per la pluja que estava caient, una pista molt complicada i una visibilitat, sobretot al principi, molt limitada van fer que haguéssim de mantenir la concentració al 200% durant tota la carrera i, perquè no dir-ho, que la sort ens ajudés una mica en la sortida”.

Primera i única carrera del GT-CER 2020 a 2 hores non-stop

Una de les novetats que els organitzadors, V-line Organització, ha cregut convenient introduir al meeting de BCN 2020 és la durada de la carrera definitiva. En lloc del tradicional format de dues carreres de 48’ + 1 volta, es disputarà una sola carrera programada a 120’ + 1 volta. Així doncs, serà una prova amb molta activitat en el pit-lane, en haver d’anar completant durant la competició el repostatge del Porsche, els canvis de pilots, entre altres incidències que es puguin anar produint. Segons Vinyes: “Les carreres d’aquest format cal preparar-les de manera més minuciosa en haver d’anar intercalant diferents tasques que cal resoldre de manera efectiva i ràpida”.

El timing horari de la quarta cita del GT-CER 2020 també té notables variacions. Els pilots tindran el primer contacte amb la pista durant el matí del dissabte (dia 14) amb la disputa de les dues mànegues de 60’ d’entrenaments lliures. En concret els GT estaran en la pista a partir de les 10.30 hores, moment en què s’iniciarà la primera sèrie. A les 14.15 hores s’iniciarà la segona i última sèrie lliure.

A les 11.15 hores del diumenge (dia 15) s’iniciarà la lluita real contra el crono amb la disputa dels entrenaments oficials. Amb els registres marcats en aquests oficials s’establiran les graelles de sortida. A partir de les 14.05 hores prendran la sortida els GT i després d’uns segons els vehicles de les altres categories.

Lamentablement, una vegada més aquesta temporada, els afeccionats que s’acostaven fins al Circuit de Barcelona – Catalunya per veure en directe els protagonistes del certamen espanyol de resistència, a més de les altres categories, no podran fer-ho. La Covid19 continua mantenint als espectadors fora dels recintes esportius, entre altres.