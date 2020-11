Títol: Riverdale

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, suspens

Direcció: Roberto Aguirre-Sacasa

Intèrprets: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes

Temporades: 5 Capítols: 76

Sinòpsi:

Al mateix temps que un nou any escolar dóna començament, la ciutat de Riverdale encara està reposant de la tràgica mort recent de Jason Blossom. Els esdeveniments que han tingut lloc durant l’estiu han fet que Archie Andrews s’adoni que vol seguir una carrera musical i no seguir els passos del seu pare. Així mateix, a Archie encara li pesa haver trencat la seva amistat amb Jughead Jones.

Mentrestant, Betty Cooper està ansiosa de veure a Archie, de qui està enamorada, després d’haver estat fora durant l’estiu, però encara no està preparada per revelar els seus veritables sentiments. Quan una nova estudiant, Veronica Lodge, arriba a Riverdale des de Nova York amb la seva mare, neix l’espurna entre ella i Archie. Però Veronica no vol posar la seva nova amistat amb Betty en risc.

Cheryl Blossom, la noia més popular de Riverdale, és feliç removent les situacions al voltant d’Archie, Betty i Veronica per causar problemes. Però Cheryl és una noia que guarda molts secrets. Específicament sobre la mort del seu germà bessó, Jason. Ambientada en el present i basada en els icònics personatges d’Archie Comics, Riverdale ofereix una sorprenent i subversiva mirada d’Archie, Betty, Verónica i la resta dels habitants d’aquesta petita i surrealista ciutat.