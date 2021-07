El Govern preveu que el 18% dels crèdits tous concedits no es puguin retornar

L’executiu estima que prop d’una cinquena part dels crèdits tous que ha avalat durant la crisi sanitària no es tornaran per les dificultats sorgides arran de l’impacte de la pandèmia, xifra que representa el 18% del total. Fins ara se n’han concedit per valor de 130 milions.

Per a fer front a aquestes pèrdues, l’administració preveu 25 milions d’euros entre el 2021 i el 2023, un càlcul que reconeix que pugui ser exagerat, ja que no té en compte les facilitats de refinançament.

Aquesta és la resposta del Govern a una qüestió de la consellera general no adscrita Carine Montaner.