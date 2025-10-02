Joan Verdú tanca les quatre setmanes de preparació a Ushuaia i ja pensa en Sölden

By:
On:
In: Esports
L'equip de Joan Verdú, al complet a Saas Fee. Foto: FAE
L’equip de Joan Verdú, al complet a Saas Fee. Foto: FAE

Del 31 d’agost al 28 de setembre l’equip de Joan Verdú al complet ha estat entrenant a Ushuaia (Argentina) per tal de posar les bases per a estar en condicions per a l’estrena a la Copa del Món de gegant que tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre a Sölden (Àustria). L’expedició ha tornat a casa, per a continuar amb la preparació física en aquesta recta final de la pretemporada.

Juan Lago, entrenador de Verdú, ha destacat el treball fet en aquest mes a Argentina: “Han estat quatre setmanes en què hem fet una progressió en tot tipus de neu, neu amb sal, neu amb aigua, neu agressiva, neu dura i, fins i tot, amb neu en condicions dolentes. També hem pogut tocar tot tipus de perfils de pista, unes de més planes i fàcils, altres més difícils, i també hem fet un bloc de velocitat”. Aquesta estada tenia també com a objectiu establir els paràmetres més adequats per al Joan amb el material.

A Ushuaia el treball de l’equip ha estat fonamental per a poder assolir les millors condicions, perquè hi ha hagut dies de mal temps que han obligat a un extra d’esforç per part de tots. “Hem agafat molt mal temps i ha estat un camp molt dur per a tot l’equip, amb molta feina per a treure endavant els entrenaments”, ha explicat Lago, que amb tot estava satisfet per la feina feta durant aquest mes d’intensa preparació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]