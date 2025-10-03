Etiòpia, Noruega o la Xina i els vehicles elèctrics

Tres estats ben diferents. Àfrica, Europa o Àsia. L’electrificació dels vehicles avança a velocitat alta. És el canvi tecnològic en la indústria de l’automòbil més ràpid en la seva història. Evidentment, no és un camí de roses i els clots en el camí hi són i hi continuaran sent. Noruega és el país del món (gran productor de petroli) que més ràpid està implantant el vehicle elèctric. Ja no es ven gairebé cap cotxe de combustió. El 2024 el percentatge de vehicles 100% elèctrics va ser del 89%.
Amb dades fins a 31 d’agost de la Norwegian Road Federation el percentatge provisional de 2025 ja és del 95%. Al juliol, per exemple van ser el 97% de les vendes. El país podria alimentar els seus vehicles amb petroli, però, arriba a la conclusió que els vehicles tenen millors característiques tenint en compte el seu clima fred, són més nets, són més eficients, es condueixen millor i molt més còmodes i sobretot, el seu manteniment és més baix.
La Xina, a 31 d’agost ha tingut unes vendes aquest 2025 del 31% dels vehicles elèctrics, remarco, 100% elèctrics. Un 21% han estat híbrids endollables. La xifra en termes absoluts d’elèctrics 100%, es troba en 4,3 milions de vehicles venuts fins a 31 d’agost. L’Agència Internacional d’Energia assigna a 31 de desembre el 60% de vendes, entre elèctrics purs i endollables.
Etiòpia és un cas sorprenent. El seu primer ministre creu que el petroli o el gas són una ruïna i l’electricitat és un pol de desenvolupament inequívoc i que cal estendre pel país. La presa més gran d’Àfrica que arriba al final de construcció proporcionarà el 100% de l’electricitat del país. La xarxa, però, és feble i hi ha “zones fosques. El gener de 2024 es va convertir en el primer país del món en prohibir la importació de vehicles de combustió. Ara mateix, la venda d’elèctrics purs supera el 60% de les vendes. Es creu que a finals d’any podria superar amb comoditat el 70%. Els vehicles elèctrics gaudeixen en alguns casos d’impostos que van del 0 al 15%. Els de combustió d’un 200%.
Es tracta de 3 casos ben distints de 3 països destacats o molt destacats en la implantació del vehicle elèctric. Recordeu que l’electrificació és l’única sortida des del punt de vista energètic que coneix la humanitat per a mitigar l’Emergència Climàtica de forma intensa i ràpida, tot i que pugui trigar dècades.