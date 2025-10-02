La Salomon Ultra Pirineu 2025 torna a La Molina

Les comarques del Berguedà i la Cerdanya seran un cop més l’escenari d’una de les cites de trail running més esperades de l’any, la Salomon Ultra Pirineu, competició, que enguany torna a visitar La Molina, estació de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que acollirà íntegrament la prova de la Nit Pirineu KV® aquest divendres, 3 d’octubre. Amb la 16a edició de la Salomon Ultra Pirineu, FGC reforça el seu compromís de posar el Pirineu català en el mapa internacional dels esdeveniments esportius.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, acompanyat de la directora general, Alicia Valle Cantalejo, i el director d’FGC Turisme, Toni Sanmartí Rovira, i el gerent de La Molina, Toni Bertran Giraut, assistiran a la Nit Pirineu (sortida a les 18:30 h) i participaran al lliurament de premis (20:15 h).
Cinc curses en tres dies
El Parc Natural del Cadí Moixeró es convertirà durant tres dies (3, 4 i 5 d’octubre) en l’epicentre del trail running mundial. El programa de la competició mantindrà les quatre distàncies que la fan única i accessible a diferents perfils d’esportistes. L’esperit de superació es viurà a la Salomon Ultra Pirineu 100k®, l’exigència en la Salomon Marató Pirineu 42K®, la rapidesa a la Salomon Mitja Pirineu 21K®, la verticalitat a La Molina Nit Pirineu VK. A més, també tindrà lloc la Pirineus XS, la versió infantil de la Salomon Ultra Pirineu.
Per a garantir un desenvolupament òptim de la cursa i minimitzar el seu impacte sobre l’entorn natural, l’organització ha limitat el nombre de dorsals: 1.200 per a la Ultra i la Marató, 900 per a la Mitja i 200 per a la Nit Pirineu.
L’estació s’adapta per a acollir les proves
En el marc de la Salomon Ultra Pirineu 2025, La Molina ha adaptat els seus serveis per a acollir les proves. Com a conseqüència de les obres de remodelació del refugi Niu de l’Àliga, el recorregut s’ha ajustat perquè la Nit Pirineu arribi fins a l’estació intermèdia del Telecabina. A més, la Ultra també hi passarà i tindrà l’avituallament en aquest mateix punt. La Taquilla d’oficines obrirà de 15:30 a 18:45 h el divendres 3 d’octubre i de 5:30 a 9:30 h el dissabte 4 d’octubre. Per la seva banda, l’horari d’obertura del Telecabina, que aquest any només arribarà fins a l’estació intermèdia, serà de 16:30 a 22:00 hores el divendres i de 5:45 a 10:00 h el dissabte. Durant el cap de setmana, el Telecabina, a més dels horaris especials, també funcionarà en l’horari habitual de 10.00 a 18.00 h.