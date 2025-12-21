Aprovat el projecte per a rehabilitar un mur al camí d’accés a la Bastida, a la Seu

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana el projecte per a rehabilitar un mur al camí d’accés al nucli de la Bastida, que va cedir el passat mes d’agost a causa de la pluja. Les obres tindran un pressupost de 39.993 euros. Precisament, el ple urgellenc va aprovar el passat mes de setembre una modificació de crèdit per a poder dur a terme els treballs, que aniran a càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’ens rebrà ara l’acord de validació per a poder procedir a l’execució de la millora amb caràcter d’urgència.
La zona on s’actuarà es considera un tram perillós per a les persones que hi circulen. A més, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, assenyala que “si cedeix més terreny no hi hauria alternativa viària”, amb els problemes que això pot generar. Actualment hi està restringit el pas de vehicles pesants.
No és la primera vegada que l’Ajuntament de la Seu intervé a la carretera de la Bastida per la manca d’estabilitat dels murs. En aquest sentit, el consistori ha avançat que després de la reparació s’estudiarà què es pot fer perquè no tornin a repetir-se aquest tipus d’incidències.