Joan Aracil, al top10: 9è a la quarta prova de l’FWT Challenger

Joan Aracil ha disputat la quarta prova de l’FWT Challenger, l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria finalitzant en la 9a posició. Aracil, doncs, ha estat 9è i ha sumat 1.770 punts a la cursa austríaca que li han permès escalar posicions fins a la 19a posició, amb un total de 3.610 punts. L’andorrà, abans d’aquesta cursa, ocupava la 26a posició amb 1.840 punts.
Les pròximes cites de l’FWT Challenger són el Monterosa Freeride Paradise Challenger, a Itàlia, del 26 al 29 de març i Le Sauze South Line Series Challenger, de França, del 2 al 5 d’abril.
Joan Aracil, rider: “Estic content d’aquesta novena posició encara que sé que podia haver fet més a la baixada, però he volgut assegurar una mica la baixada després de tantes caigudes aquesta temporada i així tornar a agafar una mica de confiança”.