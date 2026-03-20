Lucas Pagès, 14è a la primera cursa clàssic de la Copa del Món de Pra Loup

Lucas Pagès ha competit aquest divendres a la Copa del Món de telemark de Pra Loup (França), on ha estat 14è a la primera prova de les dues de clàssic d’aquests dies. Pagès ha completat la cursa amb 2.24.71, a 13.00 del guanyador, que ha estat el suís Nicolas Michel (2.11.71). L’andorrà ha lluitat la cursa després de colpejar amb la mà una porta i perdre un pal just abans d’un salt. Amb tot, després n’ha pogut agafar un altre i ha competit fins el final acabant en una meritòria 14a posició. Dissabte, una nova cursa en clàssic en aquesta Copa del Món.
Lucas Pagès, esquiador: “He esquiat primer molt bé fins que en un salt he colpejat la mà amb una porta i he perdut el pal just abans del salt. He saltat com he pogut i he agafat després el pal, però estàs ja molt cansat. Amb tot la 14a posició penso que és molt bona perquè sento que he perdut sis o set segons i arribar així vol dir que he esquiat molt bé, estant a l’objectiu. També teníem un pla de cursa, de com faria l’skating i com faria cada part i amb tot el que ha passat amb el pal i el salt desequilibrat, he pogut fer el que teníem previst en cursa, i això està molt bé”.