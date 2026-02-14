El Carnaval d’Encamp dona el tret de sortida amb la tradicional penjada del Rei Carnestoltes

El Carnaval d’Encamp 2026 ha arrencat aquest migdia de dissabte amb la tradicional penjada de SM el rei Carnestoltes a la plaça del Consell. L’acte ha donat el tret de sortida a cinc dies intensos de celebració que s’allargaran fins a la nit del 18 de febrer. La penjada ha estat marcada per l’habitual sàtira social i política i ha culminat amb la proclamació del nou rei Carnestoltes, que aquest any adopta el personatge d’Israel, en una clara referència al conflicte amb Palestina i amb voluntat de denúncia davant la situació actual.
La representació, que ha simulat la missa de “Sant Carnavalí”, ha estat protagonitzada pels membres de la Comissió de Festes del Comú d’Encamp, que han interpretat diferents personatges polítics parroquials, nacionals i internacionals en clau satírica. Entre les figures parodiades hi havia el copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano, el mossèn Àlex Vargas d’Encamp, el grup dels 44, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra Conxita Marsol i membres de l’oposició com Carine Montaner i Cerni Escalé, així com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernández. També hi ha hagut referències al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, arran de la seva recent estada al país.
La sàtira ha abordat qüestions d’actualitat andorrana com l’habitatge i la inversió estrangera, però també ha volgut posar el focus en l’auge internacional de l’extrema dreta, amb referències a líders com Santiago Abascal, Javier Milei, Nayib Bukele, Benjamin Netanyahu, Donald Trump i Nicolás Maduro.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, ha destacat el nivell de la representació, afirmant que “hem d’estar molt contents de l’espectacle que ens han ofert”. Tot i la incertesa meteorològica, ha afegit que “la penjada s’ha desenvolupat tal com estava prevista i la gent ens ha acompanyat com cada any”.
L’esdeveniment ha finalitzat amb penjada de S.M. el rei Carnestoltes i la tradicional traca. A causa de les condicions meteorològiques, l’actuació de l’Esbart Sant Romà prevista en el marc de l’acte, ha quedat anul·lada.
Pel que fa a la programació de la tarda, també a causa del temps, la desfilada de carrosses i comparses pels carrers de la vila s’ha ajornat a demà diumenge a les 11 h. La resta d’actuacions d’aquesta tarda es mantenen segons el programa establert. Així doncs, la sala de festes del Complex acollirà l’espectacle infantil Peti qui peti amb Ambauka (17:30 h), el grup de versions Les que Faltaband (22:45 h) i les actuacions de matinada de DJ Montalvo (1:30 h) i DJ Rajobos&DJ Nev (3:30 h).
Pel que fa a la jornada de diumenge, la incorporació de la desfilada de carrosses i comparses ha comportat alguns ajustos en la programació. La representació del Judici dels Contrabandistes, prevista inicialment a les 16 h, es trasllada a les 17 h i el repartiment de botifarra tindrà lloc a les 18 h. D’altra banda, l’espectacle infantil amb La Clika, així com el concurs de disfresses infantil i l’entrega de premis, començaran a les 17.45 h. La resta d’actes previstos per al diumenge es mantenen amb l’horari establert.
El programa complet amb totes les activitats de Carnaval per als propers dies es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval.