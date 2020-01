Jaume Betriu (KTM-FN Speed) es consolida entre els quinze millors del ral·li Dakar en la categoria de motos, quan només resten tres etapes per a la meta final. A la novena jornada de competició, aquest dimarts, el pilot de Coll de Nargó ha fet una altra 14a posició, el mateix resultat que va obtenir dijous passat a la cinquena etapa.

Betriu ha completat el recorregut entre Wadi Al-Dawasir i Haradh amb un temps de 3h43min27s, just per darrera del també català Joan Pedrero (12è) i a tot just 12 minuts del guanyador, el xilè Pablo Quintanilla (Rockstar-Husqvarna, 3.30:33). El castellonenc Joan Barreda ha quedat tercer, a menys de tres minuts de Quintanilla. De la seva part, Laia Sanz ha estat 23a, a 18 minuts.

L’alturgellenc ha valorat aquesta etapa com “molt variada: camins molt trencats, grans platós i una zona amb petites dunes i molta pedra”. Al principi s’ho ha pres “amb calma”, encara amb l’impacte per la mort de Paulo Gonçalves, però després ha anat “agafant ritme”. Cap al km 300 l’ha avançat Pedrero i a partir d’aquell moment tots dos han rodat junts fins a la meta.

A la general, Jaume Betriu manté la 15a posició, amb un temps total de 34h45min10s. És ara mateix el millor classificat català i, alhora, ocupa la segona posició dels ‘Rookies’ (debutants), a només un minut i mig del txec Martin Michek, que és 14è del rànquing absolut. A poc temps del motorista nargoní hi ha Pedrero (16è) i Sainz (17a). Tots ells són a unes tres hores del líder, que segueix sent el nord-americà Ricky Bravec (Monster-Honda), amb 31.59:29. El californià li treu 20 minuts a Quintanilla (2n), 26′ a Toby Price (3r) i 28′ a Barreda (4t).

Confirmat l’abandonament d’Isidre Esteve

En cotxes, aquest dilluns al vespre es confirmava l’abandonament d’Isidre Esteve i Txema Villalobos (BMW-Repsol Sodicars), després del trencament del motor a l’etapa de diumenge. L’alturgellenc i l’empordanès havien demanat poder seguir al raid, en la categoria no competitiva Dakar Experience, però posteriorment van constatar que no podien fer-ho pel fet de tenir la qualificació de pilot preferent. És la primera vegada que Esteve no pot acabar el Dakar en aquesta categoria, en la qual hi participava per cinquena vegada.

L’esportista d’Oliana ha explicat que, quan diumenge es va trencar el turbo del seu BMW, van seguir el consell de l’organització d’abandonar la pista i arribar a meta per carretera per seguretat, però que confiaven que es trobaria una solució perquè poguessin seguir en ruta. Després, però, van constatar que el reglament no contempla aquesta opció, motiu pel qual conclou que “l’error va ser confiar en una possibilitat que mai no ha existit”. L’objectiu de seguir amb la categoria Dakar Experience era, detalla Esteve, “acumular el màxim de quilòmetres per a properes edicions”, tenint en compte que aquest era el primer any del ral·li a l’Aràbia Saudita.

Malgrat la decepció per haver hagut d’abandonar, Esteve i Villalobos fan una valoració positiva de l’edició d’enguany perquè han demostrat que, si no hi ha problemes ni cometen errors, són competitius, cosa que els fa ser “optimistes de cara al futur”.

Al rànquing de cotxes, Carlos Sainz i Lucas Cruz (Mini-Bahrain) segueixen líders, però ara amb un avantatge de només 24 segons sobre Nasser Al-Attiyah (2n). Stéphane Peterhansel (3r) és a 6min38s després de guanyar l’etapa d’avui dimarts, en què Al-Attiyah ha estat segon. Fernando Alonso i Marc Coma han aconseguit situar-se al ‘top-ten’ (10ens), a més de tres hores de Sainz. Nani Roma i Dani Oliveras són 22ens.

La desena etapa, aquest dimecres, anirà de Haradh a Shubaytah. Són 534 km (amb només 74 km d’enllaç) que posaran a prova la resistència dels pilots, en una zona de dunes i grans planúries a prop de la frontera amb Qatar i els Emirats Àrabs.