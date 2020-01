Tal i com es va anunciar la setmana passada, aquest matí han començat les obres d’arranjament i eixample del primer tram del Camí de Sant Isidre, a Castellciutat, actual accés al poble des de la carretera N-260.

Val a dir que mentre durin aquests treballs el Camí de Sant Isidre restarà tallat a la circulació, i conseqüentment el carrer de Jacint Verdaguer ha invertit el seu sentit de circulació, passant a ser un carrer per entrar a Castellciutat des de la N-260, i el Camí de l’Hortal es converteix en la sortida del poble cap a la mateixa carretera.

Tal i com ja va explicar el Vicealcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Castellciutat, Francesc Viaplana, “després d’un despreniment de l’actual talús que suporta el ferm del camí, des de l’Ajuntament hem optat per portar a terme aquestes obres que resoldran de manera definitiva l’estat d’aquest vial tot donant continuïtat la vorera que puja fins a la carretera N-260, amb l’objectiu d’afavorir tant la seguretat dels vianants com dels vehicles”.