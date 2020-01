El Comú de Sant Julià de Lòria té previst informar als veïns de l’avinguda Francesc Cairat sobre com quedarà la zona un cop finalitzin les obres del vial. D’aquesta manera, es vol donar resposta als neguits de comerciants i residents de la zona que s’han posat en contacte amb la corporació.

Avui, els cònsols s’han reunit amb el ministre d’Ordenament Territorial i li han demanat els plànols de les obres per poder disposar de tota la informació. En concret, del tram comprès entre el pont de Molines i el pont de Fontaneda.

La trobada amb Jordi Torres ha estat una primera presa de contacte entre le nou Comú i el Govern. Segons ha assenyalat el cònsol major, s’ha desenvolupat en un clima d’entesa i bona voluntat per treballar per Sant Julià de Lòria. També ha servit per tractar altres temes com les obres de la carretera de Fontaneda o les de la zona de La Portalada.

