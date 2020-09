Isidre Esteve disputarà el Dakar 2021 amb un Toyota Hilux Overdrive

Isidre Esteve tornarà a participar al Ral·li Dakar, i en aquesta propera edició 2021 ho farà amb un nou vehicle: un Toyota Hilux Overdrive, “el 4×4 més competitiu” que mai ha pilotat, segons ha expressat el pilot d’Oliana en la presentació d’aquest nou repte. Aquesta serà la sisena participació d’Esteve al conegut raid en la categoria de cotxes, i es marca l’objectiu ambiciós d’estar entre els millors.

L’esportista alturgellenc s’ha mostrat “molt feliç” perquè veurà complert “per fi el somni de competir amb el millor cotxe del Dakar”. I és que el Toyota Hilux V8 és considerat un dels vehicles més competitius i fiables per a una prova com aquesta, tal com indiquen els brillants resultats que ha aconseguit a les darreres cinc edicions, en les quals destaca el triomf de 2019. Esteve conclou que “és el vehicle amb el qual somien tots els pilots del Dakar”. El seu debut oficial amb el nou cotxe ja serà la setmana vinent, del 7 al 10 d’octubre, amb la disputa del Ral·li d’Andalusia.

El seu copilot serà una vegada més l’empordanès Txema Villalobos. Tots dos comptaran amb una àmplia infraestructura mitjançant la divisió espanyola de Toyota i Overdrive. Aquestes firmes se sumen al manteniment del suport dels seus patrocinadors principals: Repsol, MGS Assegurances i KH-7. A tot plegat, Esteve hi afegeix la “gran qualitat humana” de la gent que l’envolta.

El Toyota Hilux V8 és un prototip amb xassís tubular, desenvolupat i construït a Sud-àfrica amb el suport directe de la firma japonesa d’automoció. Posteriorment, el vehicle acaba d’adaptar-se amb les especificacions Dakar a les instal·lacions que Overdrive té a Bèlgica. El resultat final és “una màquina dissenyada per afrontar el ral·li més dur del món”, basada en el model de carrer (el pick-up més venut del mercat i referent en aquest segment) amb el qual “comparteix fiabilitat, durabilitat i qualitat”, segons ha destacat Isidre Esteve. A la presentat també ha esmentat el treball d’Overdrive per posar a punt el cotxe i el de Guidosimplex, a Itàlia, per instal·lar els comandaments al volant. Aquesta tecnologia extra li permet frenar, accelerar, desembragar i canviar fent servir només les mans.

El pilot pirinenc ja ha tingut l’oportunitat de provar el seu nou Toyota Hilux i assegura que ha quedat “meravellat per les bones sensacions que transmet el seu motor V8 de gasolina de 350 CV”. Esteve el defineix com “sensacional, fàcil de portar i amb un gran parell motor”. També n’esmenta el seu lliurament molta potència a baixes revolucions, cosa que “fa que sigui molt manejable en qualsevol tipus de superfície”, mentre que “el seu comportament en pista és molt previsible i ens permetrà anar més ràpids que mai”.

Fidelitat dels patrocinadors

Pel que fa a com serà el Dakar 2021, Isidre Esteve valora que “en un any tan imprevisible, representa un autèntic privilegi comptar amb la confiança de tots ells en aquest projecte que tant m’il·lusiona”. Per això, ha agraït “sincerament l’esforç de totes i cadascuna de les persones que en formen part”.

Pel que fa al patrocinador principal, Repsol aprofita competicions com el Dakar com “el millor banc de proves per millorar els productes que arriben a al consumidor final”, concretament els lubricants i el carburant que emprarà l’equip. El mateix succeeix amb Toyota, en la seva estratègia de desenvolupar tecnologies que aplicar posteriorment en els models de carrer sota la premissa de fer sempre cotxes millors. De la seva banda, MGS Assegurances renova l’estreta relació que manté amb Isidre Esteve des de 2008, per “la coincidència de valors com la perseverança, la superació i l’esperit de sacrifici, tant en la seva activitat esportiva com personal”. I en el cas de la firma catalana KH-7, la col·laboració amb Esteve es remunta a més d’una dècada, no només en la competició, sinó en el desenvolupament de el projecte Coixí Intel·ligent ‘Nubolo’ que ha permès a el pilot poder competir en igualtat de condicions físiques, sense risc a patir úlceres a la pell.