Andorra impulsa el Dia internacional sobre la conscienciació de la pèrdua i el malbaratament d’aliments

Andorra celebra per primera vegada aquest dimarts el Dia internacional sobre la conscienciació de la pèrdua i el malbaratament d’aliments. La commemoració del dia va ser proposada juntament entre Andorra i San Marino arran d’una resolució en el curs dels treballs del segon Comitè de l’Assemblea General de les Nacions Unides encarregat de tractar els afers econòmics i de desenvolupament dels països. La resolució convida als Estats membres, als organismes internacionals, així com a la societat civil, a organitzar activitats educatives i de conscienciació sobre aquesta problemàtica mundial amb vistes a trobar solucions a nivell nacional, regional i internacional.

La resolució, que es va adoptar per consens per l’Assemblea General i va comptar amb el copatrocini de 66 països, reconeix el paper fonamental que té la producció sostenible d’aliments per promoure la seguretat alimentària i la nutrició. També apunta que aquest sistema contribueix a la mitigació de la pobresa, l’eradicació de la fam i la salut humana.

De fet, segons la mateixa Organització de les Nacions Unies per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) el 2019 el 14% de la producció mundial d’aliments es va perdre. És per això que la resolució reconeix la necessitat de fer front a la problemàtica per caminar cap a assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

És en aquest marc que el Govern, de la mà del Ministeri de Medi Ambient Agricultura i Sostenibilitat i de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, està impulsant un procés participatiu per recollir l’opinió de la població en relació a la futura llei d’Economia Circular. Aquest text legislatiu serà el primer impulsat amb la implicació i participació directa de la ciutadania no organitzada i que permetrà passar d’una gestió lineal dels residus cap a un model circular, on els residus esdevinguin recursos, element clau per lluitar contra el malbaratament alimentari.

El procés participatiu, que es va veure posposat de manera momentània a causa de la situació provocada per la COVID-19, posa a disposició de tota la ciutadania una enquesta virtual a la nova plataforma de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana (www.VISC.ad) amb un total de 19 preguntes per recollir l’opinió de la ciutadania.

Accions paral·lels d’Andorra Sostenible

A més d’aquesta acció política, Andorra Sostenible ha preparat un seguit d’ítems per a la conscienciació de la població a través de les xarxes socials. Així, durant els dies previs i posteriors a la celebració s’han publicat diverses infografies que recullen alguns dels gestos més simbòlics que es poden dur a terme per fer front al malbaratament alimentari així com l’orde dels aliments guardats a la nevera. Tota aquesta informació també es farà arribar a tots els centres educatius del país per sensibilitzar als infants sobre aquesta problemàtica.

D’aquesta mateixa manera, també s’ha previst realitzar un taller de cuina d’aprofitament a càrrec de la naturòpata i professora de cuina bio creativa, Pili Borra, que permetrà als assistents i també a les persones que ho vegin a través d’internet un seguit de pautes i guies bàsiques per reaprofitar els aliments. En general, una bona tria i gestió del menjar ajuda a eradicar a aquest problema que cada cop és més freqüent a les llars de les poblacions desenvolupades.

Ubach parla del malbaratament a l’ONU

Amb la voluntat d’apropar les accions que es fan a Andorra per celebrar el primer dia internacional així com la importància d’haver assolit marcar al calendari aquesta commemoració, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat en la reunió virtual organitzada conjuntament per la FAO i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUE).

És en aquest context, i de manera paral·lela que la delegació permanent d’Andorra a l’ONU organitza l’esdeveniment ‘Canviant la història de la pèrdua i el malbaratament alimentari’ on es projectarà aquest mateix dimarts el visionat del documental ‘Wasted: the story of food waste’. Els Representants Permanents d’Andorra i San Marino obren l’acte i després del documental hi haurà una taula rodona on intervindran els diversos assistents.

A més, aquest dilluns, la delegació andorrana també ha organitzat un taller amb dues empreses privades per saber com combatre la pèrdua i el malbaratament alimentari i com es poden recuperar els aliments en un context de pandèmia mundial causat per la COVID-19.