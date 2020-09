Busquen una parella perduda al Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van emprendre ahir 28 de setembre la recerca de dues persones desaparegudes al Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. La parella, una dona i un home de 27 anys, va començar la travessia de Carros de Foc el passat 22 de setembre i tenien previst retornar a casa el dia 27. En veure que no tornaven, i que no en tenien notícies des del dia 25, la família va avisar els serveis d’emergències.

Durant el dia 28 de setembre, per tal de poder acotar la zona de recerca, es va intentar reconstruir la ruta que haurien seguit els joves pels diferents refugis de muntanya de la zona. Així, es va acotar una àrea de 1.500 hectàrees entre Colomèrs, el darrer lloc on van ser vistos el 25 de setembre, i Espot, que és l’indret on la parella tenia estacionat el vehicle.

En la recerca del 28 de setembre hi van participar amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat i 2 helicòpters. Per la seva part, el Grup de Rescat en Muntanya (GRM) de Pompièrs-Emergéncies va fer també recerca terrestre i aèria amb 1 helicòpter. També es va incorporar la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d’Esquadra.

Avui 29 de setembre, el desplegament s’ha ampliat i s’ha instal·lat un Centre de Control a l’heliport de Vielha per tal de coordinar tots els recursos. L’operatiu el conformen 2 dotacions aèries i 6 de terrestres dels Bombers de la Generalitat (3 de GRAE, 2 de suport i un binomi del Grup Caní de Recerca), 10 efectius del GRM de Pompièrs-Emergéncies i 6 de la UIM dels Mossos d’Esquadra. A més, avui s’han incorporat a la recerca 4 efectius del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guardia Civil.

La zona de recerca, molt extensa, s’ha dividit en 5 sectors. La presència de neu dificulta les tasques de les dotacions terrestres i s’han incorporat eines de recerca habitualment utilitzades en allaus.