Espectacle i elogis en l’estrena dels Relleus Mixtos a la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra

Una imatge dels Relleus Mixtos. Foto: Organització

La Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra ha donat, aquest diumenge, per finalitzada la 14a edició amb la celebració de la prova de Relleus Mixtos, en què l’equip espanyol format per Ana Alonso i Oriol Cardona s’ha alçat amb la primera posició. Aquesta prova s’ha estrenat a Andorra substituint a la tradicional Vertical Race, per tal d’integrar-se en el programa olímpic dels Jocs de Cortina d’Ampezzo 2026, i ha deixat un regust dolç entre competidors i organització, per l’espectacularitat de la disciplina, però també pel circuit dissenyat a la zona de Setúria de Pal, on es disputava la Copa del Món ISMF per primera vegada.

Un dels grans guanyadors d’avui diumenge, Oriol Cardona, ha assegurat que “en ser la primera cursa de Relleus de la temporada fa que sigui especialment important. La cursa en si ha anat molt bé i crec que el recorregut ha estat bé. D’un inici va ser una pena no poder competir a Arinsal, però al final ha anat molt bé fer aquest canvi i descobrir aquesta zona a Pal, que també és molt maca”.

Pel que fa a la prova Individual d’ahir, s’ha posat en valor la capacitat d’adaptació a les condicions, sempre mantenint la seguretat dels corredors com a prioritat. El director general de SETAP365, David Hidalgo, ha exposat que “la implicació de tots els que formem part d’aquesta Comapedrosa Andorra ha estat clau, i hem pogut tirar endavant la Copa del Món gràcies a la bona capacitat de reacció de tots. També ha estat important el paper dels voluntaris i cossos especials. Entre tots hem aportat el nostre granet de sorra per a readaptar un bon circuit a la zona de Pal, que era una zona menys explorada per a molts dels participants”.





Emoció fins al final als Relleus Mixtos

La primera cursa de Relleus Mixtos puntuable per als Jocs Olímpics de 2026 no ha decebut i els corredors han donat un gran espectacle ple d’emoció en què l’equip francès i l’espanyol han lluitat frec a frec per al primer lloc fins a l’últim relleu. Finalment, una gran darrera volta de Cardona, amb un avançament al francès Pablo Giner, ha permès a l’equip 1 d’Espanya, format per Ana Alonso i el mateix Cardona, penjar-se la medalla d’or amb un temps de 30’23’’6. “Hem fet un gran pas cap a la classificació olímpica. Córrer aquí a Andorra és sempre un plaer i és com ser a casa”, ha indicat Alonso.

Els francesos Emily Harrop i Pablo Giner han completat les quatre voltes (dues cadascú) a 44 segons dels guanyadors, mentre que el podi l’han completat l’equip de Suïssa, format per Marianne Fatton i Robin Bussard, que en alguns moments han estat també part de la lluita per la segona plaça, però finalment han acabat només 10 segons darrere de Harrop i Giner.

Abans de disputar les Finals A i B, tots els corredors han pres part a les classificatòries del matí, en què donaven una volta cadascun individualment al circuit i després es feia una mitjana dels millors registres. Les 12 millors parelles accedien a la Final A i les 12 següents a la Final B. L’equip d’Andorra format per Lea Ancion i Oriol Olm ha completat una bona classificatòria, i han aconseguit el 13è millor registre combinat, quedant-se a les portes d’accedir a la Final A. De fet, s’han quedat a només 6 segons de lluitar pel top-12 a la Final, però finalment han hagut de disputar la Final B. En aquesta, han acabat en la 8a posició amb un registre combinat de 36’24’’9, acabant a poc més de quatre minuts dels guanyadors de la Final B, els francesos Margot Ravinel i Anselme Damevin (32’17’’8). “No hem passat a la Final A, però hem marcat uns bons punts. A nivell europeu estem prop del top-10, que és l’objectiu, i al final queden moltes proves de Relleus. Hem vist que podem assolir-lo i continuem motivats”, ha assenyalat Olm. Ancion ha indicat que “he donat tot el que he pogut, encara he de treballar més per a estar més endavant, no estem molt lluny”.

Cal recordar que els resultats d’aquesta prova donen els primers punts de cara a la classificació per als Jocs Olímpics de l’any que ve.