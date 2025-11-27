Irineu Esteve: “Les sensacions són bastant bones”

Irineu Esteve debuta aquest divendres a la Copa del Món. Ho farà a Ruka (Finlàndia), on dissabte s’estrenarà també Gina del Rio. La primera cursa, amb Esteve, seran els 10km individuals en clàssic, a partir de les 13:15 hores, hora andorrana. “Demà tenim els 10km clàssic amb sortida individual, les sensacions són bastant bones, potser ens falta just el ‘push’ final, però crec que les sensacions són bastant bones i podem fer-ho bastant bé”, ha afirmat el fondista de la FAE, abans de la cita de divendres.
“Esperem sobretot guanyar temps a les pujades, i no perdre a les baixades, i just esperar a la segona volta, per si ens podem col·locar amb algú i poder fer tota la segona volta junts”, ha explicat Irineu Esteve des del mateix circuit de competició, una vegada finalitzada aquest dijous la seva sessió de preparació.
A Ruka, tres curses en tres dies
A Ruka es disputaran tres curses. Esteve obrirà foc als 10km en clàssic aquest divendres, 28 de novembre, a les 13:15 hores -hora andorrana-, el dissabte correrà Gina del Rio l’sprint en clàssic amb les qualificacions a partir de les 8:55 hores -les finals estan previstes per les 11:25 hores-, i diumenge els dos fondistes de la FAE seran als 20km en skating, a les 10:00 hores la cursa masculina i a les 11:45 hores la femenina.