Kevin Teixeira i Biel Cuen buscaran a l’Europeu de Lublin tres rècords d’Andorra

Lublin espera l’equip andorrà per al Campionat d’Europa de natació de piscina curta. Kevin Teixeira i Biel Cuen seran els dos representants andorrans per a la cita continental que es disputa a Polònia, del 2 al 7 de desembre. Es tracta d’una competició especial per als dos joves nedadors que buscaran tornar amb tres rècords d’Andorra sota el braç.
Tant Teixeira com Cuen disputaran les proves dels 200m lliures, dels 400m lliures i dels 800m lliures en tres distàncies en les quals, actualment, es reparteixen entre els dos els vigents rècords d’Andorra absoluts.
Així, en els 200m lliures l’actual ‘recordman’ és Biel Cuen amb un temps d’1:51:63″. El jove de 18 anys també ostenta el rècord dels 400m lliures amb un temps de 3:52:19, un títol que recentment va arrabassar a Kevin Teixeira que era fins ara el més ràpid en aquesta distància.
En la prova dels 800m lliures, l’actual rècord d’Andorra absolut està en mans de Teixeira amb una millor marca de 8:06:91″. En aquest sentit, Alfonso Maltrana, director tècnic de la natació andorrana, ha apuntat que “l’objectiu és clar, intentar aconseguir rècords d’Andorra i, si més no, millors marques personals en cada una de les proves”. “Crec que els dos arriben en bon estat de forma i que pot ser un bon campionat per a la natació andorrana”, ha destacat Maltrana.
Maria Suárez, directora de banca país d’Andbank, ha destacat que “des d’Andbank ens sentim molt orgullosos d’estar al costat de la FAN, aquesta competició és una nova oportunitat per a demostrar que tot i ser un país petit podem donar-ho tot amb un gran sacrifici”.
Consolidació i debut
També cal destacar, que l’Europeu de Lublin suposarà la consolidació de Kevin Teixeira com a punta de llança de la natació andorrana. Serà el primer Campionat d’Europa per a ell, si bé a les seves esquenes ja suma dos mundials absoluts.
Qui si que s’estrenarà en una gran cita absoluta serà Biel Cuen, en una demostració del relleu generacional que s’està produint a la natació andorrana. “És bo per a nosaltres veure com els joves van arribant amb qualitat i nivell per a competir en aquestes grans cites; crec que amb el temps i gràcies a la implementació de projectes com el Nedar és Vida cada cop veiem com els nedadors arriben més formats i amb més nivell”, ha insistit Maltrana.