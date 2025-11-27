La FAE organitza les Jornades Tècniques

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) ha acollit aquesta tarda de dijous les Jornades Tècniques organitzades per la Comissió Tècnica de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’acte ha començat amb una xerrada sobre assetjament, a càrrec de Kevin Poulet, cap d’àrea de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports. En acabar, ha tingut lloc una segona xerrada, en aquest cas sobre seguretat en les pistes d’entrenament i competició, a càrrec de Jordi Pujol, Continental Cup and European Cup Women’s Coordinator.
També s’han presentat els reglaments de la temporada 25-26, amb les precisions FAE, el reglament per a les curses d’esquí alpí, esquí de fons, freestyle & snowboard, i s’ha fet una repassada per les incidències de les curses de la passada temporada 24-25.