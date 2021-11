Irineu Esteve i Carola Vila continuen amb el rodatge de competició a Gålå

Si divendres passat Irineu Esteve i Carola Vila començaven les primeres curses de la temporada sobre neu a Gålå (Noruega) amb les proves FIS de la Copa Noruega, aquest diumenge han tancat aquest bloc amb les segones carreres del cap de setmana per als dos. Aquestes són curses emmarcades dins del procés de rodatge en la competició d’alt nivell de cara a les pròximes cites de la Copa del Món.

En dones, Carola Vila competia als 10 km en estil clàssic amb un bon nombre de corredores de primera línia, especialment noruegues. L’andorrana ha finalitzat en la 36a posició amb 27.49,6, a 2.03,6 de la vencedora, la noruega Silje Theodorsen, que s’ha imposat amb 25.46,0.

En la cursa masculina, amb més de 159 corredors, Irineu Esteve ha finalitzat en la 48a plaça amb 35.13,3, a 2.08,9 del guanyador, el noruec Martin Loewstroem Nyenget, que s’ha imposat amb 33.04,4. Esteve ha trencat un dels bastons en cursa, la qual cosa l’ha fet perdre entre 15 i 20 segons.

Tant Vila com Esteve tenen previst ara disputar la Copa del Món de Lillehammer, que se celebrarà del 3 al 5 de desembre a l’estació noruega.

Joan Erola, entrenador: “Carola ha fet una cursa similar a la de divendres. Ha sigut una mica més llarga pel que fa a temps, però la part proporcional perduda és la mateixa. Ha fet bastant fred, però el rendiment ha sigut bastant bo. Irineu també ha fet una cursa similar, ha perdut entre 15/20 segons per una trencada de bastó al km 11. Crec que haguéssim estat per sota dels 2 minuts, que també és un rendiment similar al del divendres. Falta encara ritme de cursa, però el més important és que està bé de salut i aquestes curses ens van molt bé per recuperar aquest estat de forma que encara no té”.