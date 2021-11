Adjudicats els treballs d’indexació i digitalització de l’Arxiu i la Biblioteca Nacional

S’ha aprovat l’adjudicació per a la contractació dels serveis d’empreses per a la digitalització i indexació de documentació de l’Arxiu Nacional d’Andorra i a la Biblioteca Nacional d’Andorra. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Dinser Andorra SL per un import total de 35.886,72 euros.

L’adjudicació permet continuar amb el programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió d’aquest patrimoni guardat a l’Arxiu Nacional d’Andorra i la Biblioteca Nacional d’Andorra.

Els treballs que ara es liciten se centraran a arxivar i catalogar 57.000 documents en paper i 230 documents audiovisuals provinents de l’Arxiu i 19.500 documents en paper de la Biblioteca Nacional.