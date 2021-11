Roger Puig, a les Copes d’Europa de Resterhöhe

Roger Puig ha estat al mes de novembre entrenant als Alps d’Itàlia i Àustria buscant la millor preparació possible per l’inici de la temporada. Aquest cap de setmana ha començat per a ell la competició, amb curses dissabte i diumenge i, com ja va apuntar la temporada passada, sempre entre els millors.

La jornada de dissabte va ser més profitosa que la de diumenge, però la sensació dins de l’equip segueix sent molt positiva en el camí de millora plantejat des de l’inici de la temporada.

Tot i les mesures anti-Covid d’Àustria, l’andorrà va poder competir a les dues Copes d’Europa d’eslàlom de Resterhöhe. El dissabte es va celebrar la primera de les curses. Puig va ser 6è a la primera mànega amb una molt bona baixada. A la segona va poder acabar 5è, sent un molt bon resultat per a les primeres curses de la temporada. El podi el van formar el rus Alexei Bugaev, l’austríac Thomas Grochar, i el suís Thoms Pfil.

El següent eslàlom, celebrat diumenge, va començar molt bé amb un 5è lloc a la primera mànega, però a la segona, a la meitat del traçat, una enforquillada va deixar fora de la competició l’andorrà, que torna a Andorra.

La pròxima cita de Puig seran les Copes del Món de Saint Moritz, el pròxim 17 de desembre.

Eslàlom CIT per als joves de l’ EEBE a Tignes

Després de competir a l’estació francesa de Bonneval fa uns dies, aquest cap de setmana l’equip EEBE masculí ha tornat a ser al portilló de sortida, en aquest cas en un eslàlom CIT a Tignes.

La cursa va ser ahir dissabte, mentre que avui diumenge, que hi havia previstes també curses, s’han hagut de suspendre. A l’eslàlom del dissabte, l’andorrà més destacat va ser Pere Cornella, 52è amb 1.39.18, a 8.03 del vencedor, el francès Enzo Cenerelli (1.31.15).

Eric Ebri va ser 58è amb 1.41.18, a 10.03, Adrià Prats 67è a 12.85, mentre que en la segona mànega va quedar fora Lluís Torres. No van acabar la primera Jaume Núñez, Cerni Gil, Nicolas Piccino i Ferran Torres.