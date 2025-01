Irineu Esteve, 16è als 20km mass start patinadors d’Engadin

Irineu Esteve, al centre de la imatge, a Engadin, als 20km mass start en lliure. Foto: Authamayou Nordic Focus

Si als últims 20km mass start en clàssic de la Copa del Món, a Les Rousses, fa una setmana, Irineu Esteve va fer 10è, aquest diumenge a la cita d’Engadin (Suïssa), de la mateixa distància però en patinador, ha estat 16è. Un molt bon resultat que confirma el bon estat de forma de l’andorrà, que se situa 24è a la general, i 18è a lal general de distància.

Aquest diumenge, l’esquiador de fons del Principat, Irineu Esteve, ha sabut lluitar i patir per a estar el més a prop del grup de davant. Al principi de la cursa es movia en el pilot capdavanter però per la 30a posició. En el quilòmetre 6,5 era el 30è a 5,8 segons del cap de cursa, però dins del pilot. Superat l’equador de la prova, en el quilòmetre 12,5, canviava el ritme per a situar-se 20è a només 8 segons, mentre que en el 15,8 millorava posicions per a posicionar-se 16è. Al final, en meta, després de l’sprint final acabava 16è amb un crono de 53.41,5, a 38,7 del guanyador, que avui ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo amb 53.02,8, i a només 10 segons del top10 que ha tancat l’austríac Mika Vermeulen.





24è a la general de la Copa del Món, el 18è en distància

Amb el resultat d’avui diumenge, Esteve se situa 24è a la classificació general de la Copa del Món, amb 446 punts, sumant les proves de distància i sprint. A la general de distància, l’andorrà és 18è amb 320 punts.





36 vegades al top30

Des de desembre de 2018, quan va marcar el seu primer top30 en Copa del Món, Irineu Esteve ha estat en 36 ocasions en aquest top30, i en 20 curses entre el top20.





Una bona temporada per a Esteve

Esteve va començar la Copa del Món a Ruka el passat 29 de novembre amb una 38a posició, després una 23a plaça que va repetir a Lillehammer, on també va assolir una 24a. Va ser 20è a l’skiathlon del Tour d’Ski, 5è la pujada final a Alpe Cermis, i des de llavors ha encadenat la 22a plaça de Les Rousses, on va ser 10è en clàssic, i la 16a d’avui en patinador. Aquests són els resultats més destacats de l’andorrà, en una temporada en què està oferint un bon rendiment.