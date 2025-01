Derrota de l’FC Andorra davant la Ponferradina en l’estrena de Beto a la banqueta (1-0)

Imatge del partit Ponferradina – FC Andorra. Foto: Club

La Ponferradina s’ha endut la victòria en l’estrena a la banqueta de l’FC Andorra del vallenc, Albert Company ‘Beto’, després de guanyar per 1 a 0. El partit ha començat costa amunt per als tricolors amb el gol de Lancho al minut 20 d’una primera part que no ha tingut cap tipus d’ocasió més per a la Ponferradina i, per als andorrans, tan sols una rematada d’Alende que sortia desviada en el temps afegit de la primera meitat.

En el segon període sí que han estat més incisius els tricolors i, per poc, Luismi no arribava a una bona centrada de Clemente al minut 47. Quatre minuts després s’enverinava el xut d’Iván amb el cos d’un defensa, però salvava el gol el porter de la Ponferradina, Andrés Prieto. Seguia l’atac i gol andorrà i, al minut 58, Lauti es quedava a un pas de superar la sortida del porter local. Al minut 75 era Josep Cerdà qui fregava el gol de l’empat per a l’FC Andorra. Amb els tricolors abocats a l’atac, al minut 81, l’equip del Bierzo ha tingut un contracop que ha desaprofitat Cortés. Al minut 89, els de Beto tenien l’última oportunitat del partit, però salvava novament el porter Andrés Prieto. Amb l’1 a 0 s’ha arribat al final del partit i nova derrota per als pirinencs.

El proper partit dels del Principat serà dimecres, 29 de gener, a les 19:30 hores, al Nou Estadi de Tarragona als quarts de final de la Copa Catalunya contra el Nàstic, mentre que el proper partit de lliga serà diumenge, 2 de febrer, a les 17:30 hores, a l’Estadi Nacional d’Andorra contra l’Ourense.