Cande Moreno, 37a al supergegant de Garmisch-Partenkirchen

Cande Moreno, al supergegant WC de Garmisch. Foto: Millo Moravski Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, està en la bona línia, progressant amb el seu esquí i demostrant que poc a poc va agafant el ritme de carrera. Després de gairebé un any sense competir, aquest diumenge, ha tornat a finalitzar una prova de la Copa del Món, el supergegant de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya), i amb una bona 37a posició que l’ha deixat a només 0.59 d’entrar en els punts WC entre les trenta millors.

Si dissabte era 38a al descens i deixant molt bones sensacions, amb la cursa d’avui diumenge suma dues carreres en què arriba a baix i suma rodatge de cara a les pròximes cites. L’andorrana ha estat 37a amb un crono de 1.18.28, a 3.37 de la guanyadora, la suïssa Lara Gut-Behrami (1.14.91), i a només 0.59 de la 30a posició que dona accés als punts WC, que ha estat per a l’austríaca Christina Ager, que ha acabat amb 1.17.69.

L’andorrana marcava el 35è temps al primer sector amb +0.12, la mateixa posició que al segon (+1.33), mentre que al tercer feia el 33è temps (+0.99) i al quart el 37è amb +0.93, per a acabar finalment 37è amb els +3.37.





Cande Moreno, esquiadora: “La tornada a la Copa del Món ja està feta. Fem un ‘check’ aquí. Estic contenta de ficar dues mànegues a baix després de tot el que ha passat els últims mesos i el poc esquí que porto als peus. Només acabar les dues carreres ja està molt bé. Veig que estic a bon ritme, tot i que encara em falta per les raons que tothom sap, però crec que estic preparada per a Saalbach, ara ja ho he tastat, i sé que estem en el bon camí. Estic molt contenta per aquestes dues carreres”.





Xoque Bellsolà, entrenador de l’andorrana: “Crec que està molt millor del que diu el resultat. Avui ens quedem a prop d’agafar els 30. Si fa tres setmanes haguessin dit que estàvem per a lluitar per a estar entre les 30 haguéssim firmat directament. Penso que la Cande està realment construint quelcom sòlid. Avui la ‘lia’ a l’entrada de l’infern, com es diu aquella part de la pista, i si no arriba a ‘liar-la’ hagués pogut agafar els 30. Ella està respectant les instruccions que se li diuen, acceptant els seus errors i ficant les mànegues a baix. Per a mi és una Cande molt diferent al que jo havia vist des de la distància en altres anys. Evidentment que ella ara està frustrada perquè no agafa els 30, però està molt a prop, i avui hi ha hagut moltes corredores que s’han equivocat o que no han respectat les instruccions, i ella ha sigut prou seriosa per a respectar-les, posa dues mànegues a baix. Està al darrere del pilot, però està al pilot amb les noies que porten tota la temporada en Copa del Món, i ella acaba d’aparèixer aquí. Fa tres setmanes estàvem pendents si podíem esquiar o no, i fa tres setmanes que fa les FIS de Pila. No té el mateix ritme de carrera que les altres i, tot i així, veig que amb una mica més de ritme podem fer bons cronos”.