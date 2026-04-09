Els corredors de la FAE acomiaden Àlex Rius a l’eslàlom del Nacional, per la seva última temporada

Aquest dijous, l’esquiador del Principat, Àlex Rius, ha disputat una de les seves últimes curses com a corredor de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Tot i que demà divendres serà al gegant per a defensar el títol nacional que conserva de la passada temporada, avui a l’eslàlom, la seva disciplina, ha viscut una sorpresa final per part de tots els membres de l’equip nacional i corredors EEBE que han disputat, com ell, el Campionat Nacional d’Andorra d’eslàlom on Rius ha estat, a més, subcampió d’Andorra.
Tots els esquiadors i esquiadores de la FAE presents avui a la pista Esparver han esperat Rius per a rebre’l amb un fort aplaudiment i una celebració per a mostrar-li tota l’estima de l’esquí del país. Àlex Rius, molt emocionat a l’arribada, posa fi així a 13 anys de carrera professional.
Àlex Rius, esquiador: “Ha sigut un camí molt llarg, molt mogut, amb molts alts-i-baixos, però no ho hagués pogut fer sense el suport de la Federació, dels companys, d’entrenadors, dels espònsors i de molta gent a qui vull donar les gràcies pel suport. Si hagués de tornar a començar ho faria un altre cop de nou. He arribat molt més lluny del que em pensava, no tant lluny com m’hagués agradat, però estic orgullós del que he fet perquè ho he donat tot. Sobretot m’emporto la gent de tots aquests anys, més enllà dels resultats, que han sigut alguns bons i altres no tant”.
“Ha sigut un dia molt emocionant per a mi. Vull donar les gràcies i dir-los a tots que ens veiem per les pistes. Avui m’olorava alguna cosa perquè ja l’altre dia em van fer la broma i avui quan he vist a tanta gent esperant m’he dit, ups, aquí passa alguna cosa”.
“Ha sigut una temporada difícil per a mi i m’està costant pujar-me als esquís en aquest final de temporada, així que no sabia quantes curses em quedaven, així que novament moltes gràcies als companys. Significa molt per a mi que hagin tingut aquest detall. Un gràcies molt gran per a tothom que ha fet possible que jo hagi viscut tot això”.
“Ahir no vaig venir perquè no m’està costant, però avui volia gaudir i ha estat bé. Demà -divendres- correré perquè tinc ganes i tampoc vull regalar el Nacional de gegant a ningú perquè encara és meu de l’any passat i intentaré fer una bona cursa”.