Lucas Pagès frega el top10: 12è al clàssic de la Copa del Món de Les Contamines

L’esquiador, Lucas Pagès, es troba a Les Contamines Montojoie disputant l’última cita de la temporada de la Copa del Món de telemark. Aquest divendres, a la cursa clàssic, ha estat 12è. Després d’estar aquesta setmana lluitant contra les molèsties de l’esquena, que el tenen mig bloquejat, avui l’andorrà ha fregat el top10 a la cursa de clàssic d’aquesta última cita de la Copa del Món.
Lucas Pagès ha marcat un crono de 2.01.38, a 8.36 del vencedor, que ha estat el suís Nicolas Michel amb 1.53.02, i s’ha quedat a només 59 segons del top10, que avui ha estat per a l’italià Raphael Mahlknecht, amb 2.00.39.
Dissabte, nova cita, l’última cursa de la temporada, amb l’sprint paral·lel.
Lucas Pagès, esquiador: “Estic bloquejat de l’esquena des de fa dos dies, des d’un dia abans de l’entrenament, i avui ha sigut una mica complicat. Però, he fet una cursa més o menys bona. La cosa molt bona és que he fet la línia del salt, he saltat prou bé i només cinc nois que ho hem sabut fer, els del top3, un altre que després s’ha caigut, i jo, i això està molt bé. He fet el 12 i està molt bé, tot i que estic just una mica a sota del top10 i això fot ràbia, però és una cursa de la qual trec bastants punts positius. Ara a estar tranquil per demà, que serà l’última cursa de la temporada.