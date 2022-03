Interior farà un estudi de clima laboral al departament d’Institucions Penitenciàries

El titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha anunciat aquest dijous que el seu ministeri encarregarà un estudi de clima laboral al departament d’Institucions Penitenciàries. El ministre ha pres la decisió després de les diverses informacions sorgides les darreres setmanes relacionades amb el cos penitenciari i d’haver-se reunit aquesta setmana tant amb la direcció com amb els diferents sindicats del cos.

En aquest sentit, Rossell ha apuntat que tot i haver-se fet una primera idea de la situació, “per prendre qualsevol decisió cal tenir tots els elements objectius, per això demano un estudi de clima laboral, per fer una anàlisi exhaustiva, de rigor i extensiu i poder extreure’n conclusions”. El titular de Justícia i Interior també ha exposat que “ara es prepararà el plec de bases per al concurs d’aquest estudi, per iniciar-lo com més aviat millor”. Mentrestant, ha demanat a totes les parts que “col·laborin i dialoguin” i els ha recordat que “tenen les portes obertes del meu despatx sempre que vulguin”.

Finalment, Rossell ha donat a conèixer que aquesta setmana el Consell de Ministres també ha aprovat licitar una plaça per a tècnic de seguretat al centre penitenciari. Una nova plaça que se suma a la d’infermeria que ja va adjudicar-se l’any passat. Tot plegat, ha indicat, demostra la voluntat del Govern d’anar cobrint els llocs de feina a la presó que es consideren estratègics.