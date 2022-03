La setmana vinent s’inicia la preinscripció escolar per al curs 2022-2023 a la Seu d’Urgell

A partir del pròxim dilluns 7 de març i fins al dia 21 d’aquest mateix mes, a la Seu d’Urgell, es podrà dur a terme la preinscripció escolar per al curs 2022-2023 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària, mentre que del 9 al 21 de març es realitzaran les preinscripcions per a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Cal recordar que la preinscripció serà només telemàtica des del web: preinscripcio.gencat.cat. En aquest portal es trobarà l’enllaç al formulari d’inscripció i tota la informació del procés.

D’altra banda, però, per tal de garantir l’equitat en el procés, l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell farà l’acompanyament necessari a aquelles famílies que ho sol·licitin en cita prèvia a través del correu educacio@aj-laseu.cat o trucant al telèfon 973350010.

Calendari del procés de preinscripció

Del 7 al 21 de març de 2022: presentació de sol·licituds de P3 a 6è de primària .

. Del 9 al 21 de març de 2022: presentació de sol·licituds d’ESO.

És molt important respectar les dates, perquè a l’hora d’obtenir una plaça en un centre, les sol·licituds que es presenten fora de termini van darrere de totes les sol·licituds que s’hagin presentat dins de termini.

Llistes provisionals i període de reclamacions

Publicació de les llistes provisionals amb la puntuació provisional: 21 d’abril de 2022.

amb la puntuació provisional: 21 d’abril de 2022. Presentació de reclamacions (en cas que es detecti alguna errada en les dades o no s’estigui d’acord amb la puntuació assignada): del 22 al 28 d’abril de 2022.

(en cas que es detecti alguna errada en les dades o no s’estigui d’acord amb la puntuació assignada): del 22 al 28 d’abril de 2022. Publicació de les llistes, una vegada resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022.

Sorteig públic i publicació de llistes

Sorteig públic : 9 de maig a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

: 9 de maig a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Publicació de la llista ordenada de sol·licituds : 11 de maig de 2022.

: 11 de maig de 2022. Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 10 de juny de 2022.

La matrícula per a tots els ensenyaments serà del 21 al 29 de juny de 2022.

Criteris prioritaris i puntuacions corresponents

En la preinscripció escolar 2022-2023, els criteris prioritaris i les puntuacions corresponents són els següents:

L’existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu: 50 punts.

La proximitat geogràfica de l’escola al domicili de l’infant o jove, o al centre de treball del pare o mare, de 15 a 30 punts, en funció del que s’al·legui.

Si el pare o la mare percep l’ajut de la renda de ciutadania, 15 punts.

Tot seguit, si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s’aplica la puntuació dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar, i que són els següents:

L’existència d’un membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%, 15 punts.

Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts.

Si l’alumne o alumna que es preinscriu té germans bessons, 10 punts.

Si l’alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts.

l’alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts. Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.

Aquest sistema de puntuacions té en compte dos grups de criteris: els prioritaris, amb els quals s’ordenen les sol·licituds per puntuació, i els complementaris, que s’apliquen en cas d’empat en la puntuació.