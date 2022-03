Un esdeveniment virtual pot costar 15 euros per participant i el presencial 1.000

La tecnologia, la innovació i la digitalització tenen cada vegada més protagonisme a l’hora de millorar la rendibilitat de les organitzacions, així com la productivitat i satisfacció dels empleats. Dos anys després de la irrupció de la pandèmia, una conclusió que es pot extreure en ferm és que aquelles empreses que han apostat per la digitalització no només han fet un pas endavant pel que respecta a eficiència, sinó que han estalviat molts costos amb la celebració d’esdeveniments de caràcter digital.

Després de més de 500 esdeveniments a Espanya durant els últims 20 mesos, i amb una experiència de més de 15 anys en esdeveniments presencials, un estudi intern de MCI indica que “un macroesdeveniment virtual amb, per exemple, més de 20.000 participants pot costar entre 5 i 15 euros per participant, depenent de la qualitat i el format de l’esdeveniment, mentre que, una reunió internacional presencial amb vol i allotjament podria costar entre 750 i 1.000 euros”.

Avantatges dels esdeveniments digitals

Ja en els primers mesos de la “nova realitat” pandèmica, l’octubre de 2020, MCI Spain & Portugal assenyalaven en un estudi propi que, un 83% de les companyies estudiades considerava a l’estalvi de costos com un dels principals avantatges dels esdeveniments virtuals, així com l‘increment de l’audiència potencial (68%) i facilitat d’accés per al participant (47%).

Dos anys després, i amb molta més experiència en aquesta mena d’actes a la seva esquena, les empreses veuen l’esdeveniment digital com una eina molt potent especialment per a les trobades internes amb empleats i partners.

Rudolf Rannegger, director general adjunt de MCI Spain & Portugal assegura que els esdeveniments digitals són “especialment rellevants” per a les grans empreses que compten amb més de 10.000 empleats. “Aquestes multinacionals mai havien pogut imaginar reunir a tota la seva plantilla en un esdeveniment, perquè era logística i econòmicament impossible, però amb els esdeveniments digitals poden unir de manera creativa a tota la plantilla, al mateix temps que redueixen el cost de la trobada”.

Diferències entre empreses digitalitzades i no digitalitzades

En un moment en el qual, malgrat les encara vigents restriccions frontereres a tot el món, s’ha tornat en certa manera a la normalitat i s’ha recuperat la mobilitat, moltes empreses continuen cancel·lant o posposant els seus esdeveniments. És per això que, segons paraules de l’expert, “es veu clarament la diferència entre les empreses digitalitzades que no tenen problema a canviar fàcilment el seu esdeveniment, i aquelles que continuen cancel·lant els seus esdeveniments sense crear cap engagement amb clients, la qual cosa les fa perdre terreny i competitivitat”.

Les empreses que no s’han digitalitzat en l’àmbit dels esdeveniments s’han quedat enrere, mentre que les empreses que han apostat per la digitalització i realització d’esdeveniments digitals creen un engagement diferencial amb uns pressupostos reduïts.

“Això no significa que totes les empreses han de celebrar únicament esdeveniments digitals, però és un signe que comença a existir un format digital que, a poc a poc, convenç a les empreses més grans. El motiu? La seva major capacitat d’adaptació a les circumstàncies externes, així com majors possibilitats d’aforament i reducció de costos“, afegeix l’expert.

La importància d’implementar engagement

La cultura de l’engagement és imprescindible perquè la plantilla es mostri compromesa, motivada i s’esforci per a donar el millor de si, sobretot ara que els treballadors han d’adaptar-se al teletreball i al treball híbrid. Per a això, s’han de dissenyar i establir pràctiques, reconeixements i recompenses per a la contribució dels empleats en l’empresa.

Per a fer activitats d’engagement en línia d’èxit el més adequat és integrar la creativitat, la innovació i la tecnologia. Segons Rannegger, “quan es planifica un esdeveniment virtual motivacional, l’experiència ha de crear un efecte sorpresa per a activar a l’audiència remota. Crear continguts únics i experiències digitals exclusives és essencial per a aconseguir el retorn de l’acció”.

