Intercanvi entre joves del Pirineu català i de Finlàndia

Un total de 24 joves d’entre 13 i 17 anys conviuen aquesta setmana a Montferrer (Alt Urgell) en el marc d’un intercanvi cultural entre l’Alt Pirineu català i Finlàndia, que impulsa la Generalitat. Els 12 adolescents finesos que hi participen han arribat aquest diumenge a Catalunya i s’hi estaran fins diumenge vinent, dia 16.

Amb els seus companys catalans, els joves convidats faran activitats esportives i de lleure i podran conèixer el patrimoni i la cultura locals. En correspondència, l’estiu vinent serà el torn dels 12 joves catalans que viatjaran a Kerava, una ciutat d’uns 30.000 habitants situada al sud de Finlàndia, on podran gaudir d’activitats de lleure educatiu al final del període lectiu.

Aquest projecte concret de mobilitat internacional s’adreça a joves d’entorns rurals i l’impulsen les Oficines Joves de les comarques implicades: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran. Forma part del pla Erasmus+ de la Unió Europea i té el suport econòmic de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Durant l’intercanvi d’enguany, els joves finesos i catalanes visitaran el Parc Natural del Cadí-Moixeró per a conèixer la seva gran biodiversitat. També passaran pel Parc del Segre, on practicaran ràfting, BTT, piragüisme, open-kayak o rocòdrom, entre altres activitats. També a la Seu d’Urgell, faran diverses visites per a conèixer associacions, entitats, grups d’interès i la història de la ciutat. El programa es completa amb activitats culturals i tallers de difusió i coneixement de l’Alt Pirineu i Aran i de la cultura catalana.