Un Sant Jordi emblanquinat per la neu

El Pas de la Casa, aquest matí de dimarts, des d’una càmera del Mobilitat del Govern (Mobilitat)

Les inclemències meteorològiques que han afectat les últimes hores al Principat d’Andorra, així com a la major part del Pirineu, han recobert de neu algunes zones del país, encara que es tracta de gruixos poc significatius. Tot i la poca quantitat de neu, sí que aquesta ha comportat afectacions a la circulació de vehicles.

Així, per exemple, indrets com Incles, Soldeu, el Tarter, el Port d’Envalira i el Pas de la Casa estant tenint nevades que comporten l’ús d’equipaments especials per a circular. Així mateix, a les parròquies de la Massana i d’Ordino, la neu també està fent acte de presència, per la qual cosa es demana precaució als conductors en haver-hi activada la fase groga (CG2, CG3).

D’altra banda, hi ha restriccions a la circulació per a vehicles superiors a 19T a l’RN22- d’accés a França, així com a l’RN320 -Coll de Puymorens-.