Inscripcions per al 29è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu de la Fira de Sant Ermengol

El jurat del 28è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu (Aj. la Seu)

Ja s’han obert les inscripcions per a poder participar al 29è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu que té lloc en el marc de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. Concretament tindrà lloc el dissabte 14 d’octubre, de deu del matí a una del migdia, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.

En aquesta vint-i-novena edició, per tal de fer-ho més àgil, només s’acceptaran a concurs els formatges que hagin estat inscrits de manera individual i per via telemàtica. Caldrà omplir el formulari d’inscripció i adjuntar la fitxa tècnica del formatge. Les inscripcions restaran obertes fins a les vuit del vespre del dimarts 10 d’octubre.





Formatges

En aquest 29è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu hi poden participar tots aquells formatges artesans de producció pròpia elaborats en qualsevol territori del Pirineu, convenientment identificats i que puguin classificar-se en alguna de les seccions d’aquest concurs.

També, aquells formatges que es comercialitzin habitualment durant l’any i/o estacionalment.

Per a l’edició del concurs d’aquest any, cada elaborador podrà presentar a les diferents categories del concurs com a màxim una referència de formatge de diferent tipologia.





Categories del concurs

D’acord amb la informació aportada pel productor a la fitxa d’inscripció, juntament amb la fitxa tècnica, i sota el criteri de l’organització, els formatges presentats concursaran en una de les següents categories:

Iogurts i llets fermentades Matons, recuits i brossats Formatges frescos Formatges llet de vaca, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet de vaca, quallada àcida Formatges llet de vaca, pasta tova Formatges llet de cabra, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet de cabra, quallada àcida Formatges llet de cabra, pasta tova Formatges llet d’ovella, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet d’ovella, quallada àcida Formatges llet d’ovella, pasta tova Formatges de pasta cuita o semicuita Formatges blaus Formatges amb condiments Tupí o Gaztazarra





Premis

Els membres del jurat d’aquest concurs, format per persones qualificades professionalment i/o amb àmplia experiència en el sector gastronòmic, i especialment en el coneixement del formatge, comunicaran els premis a l’organització del certamen.

Cada categoria de formatges, formada com a mínim per cinc formatges, tindrà opció a rebre tres premis, catalogats com:

1r premi: Diploma de Medalla d’Or.

2n premi: Diploma de Medalla de Plata.

3r premi: Diploma de Medalla de Bronze.

Els premis es lliuraran el mateix dissabte 14 d’octubre, a partir de les 13:30 hores, a l’escenari situat a l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya, davant del Palau d’Esports, de la Seu d’Urgell.

Els primers premis o medalles d’or de cada categoria, sempre i quan siguin presents com a expositors a la Fira, rebran un premi en metàl·lic de 300 euros i etiquetes adhesives identificatives de la menció.

El Concurs de Formatges Artesans del Pirineu té l’objectiu de valorar sensorialment els formatges presentats. Cal remarcar que la presentació dels formatges a tastar en el concurs garantirà el complet anonimat de l’origen i de l’elaborador.