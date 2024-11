Inscripcions obertes per a la 8a edició del curs de soldadura de l’Escola Agrària del Pirineu

Persona fent tasques de soldadura (RàdioSeu)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar (Alt Urgell), organitza el 29 i 30 de novembre un curs de soldadura per al manteniment d’instal·lacions, a càrrec dels experts Jean François Franken i Josep Ribera. La vuitena edició d’aquesta formació tindrà una durada de 15 hores. El curs pràctic pretén donar els coneixements bàsics per a poder soldar de forma autònoma i amb seguretat, tenint en compte que el manteniment de la maquinària i de les instal·lacions en una empresa agrària requereix moltes vegades haver de soldar. L’objectiu del taller serà conèixer el material, preparar-lo i escollir els electròdes, entre d’altres qüestions.

Les sessions formatives es faran al llarg de dos dies consecutius, divendres i dissabte, de 8.30 a 16.30 hores. Per a assistir al curs caldrà que els alumnes portin roba de treball i els EPIS necessaris, si se’n disposa.





Inscripcions

Les persones interessades a assistir-hi cal que emplenin un formulari a Internet. El preu de la inscripció és de 32 euros i hi ha 12 places disponibles, que s’assignaran per ordre de reserva. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 23 58 o contactar amb el correu electrònic marta.belmonte@gencat.cat.





Contingut del programa

El programa se centrarà en els tipus de soldadura; les part de la soldadura i els equips; operacions de soldadura amb diferents electrodes; tipus d’unions, especificant defectes i control del procés. Finalment, hi haurà una part de pràctica amb la preparació del material i la soldadura de diferents peces.