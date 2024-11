El COEA organitza un debat sobre l’Acord d’associació

Cartell del debat amb els ponents que intervindran (COEA)

El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra (COEA) organitza un debat que girarà entorn de l’Acord d’associació entre el Principat i la Unió Europea. Per a aquesta jornada, l’entitat comptarà amb un seguit de ponents de rellevància. Se celebrarà el dia 12 de desembre, de les 18:30 a les 20:30 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Encara que l’acte estarà obert al públic en general, el COEA demana que les persones interessades s’inscriguin prèviament. L’entrada serà gratuïta.

Els ponents del debat sobre l’Acord d’associació seran: Gilbert Saboya, Pol Bartolomé, Albert Gomà, Ramon Tremosa, Joan Carles Rodríguez Miñana i Maria Cosan. El moderador de l’acte serà el periodista Ignasi de Planell. Com es pot comprovar, entre els ponents hi ha notaris, economistes, polítics i empresaris, entre d’altres. Per a les inscripcions per a assistir al debat s’ha de contactar al telèfon +376 809 035 (COEA).