Aquest dissabte arrenquen a la Seu els Cors Operístics de Camerata Granados amb solistes de l’ESMUC i corals del territori

Cartell anunciador del concert d’aquest dissabte a la Seu (Aj. la Seu)

Arriba la tercera edició dels Cors Operístics de Camerata Granados, un conjunt d’actuacions durant els mesos de novembre i desembre que apleguen diferents corals del territori i que, enguany, compten com a solistes amb estudiants de Cant del Departament de Música Clàssica i Contemporània de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) arran del conveni de col·laboració recentment signat entre ambdues entitats.

Les actuacions es faran aquest dissabte, 23 de novembre a la Seu d’Urgell, el 30 de novembre a la Pobla de Segur i l’1 de desembre a l’Auditori Enric Granados de Lleida. El 30% de la recaptació de l’entrada de tarifa general d’aquesta darrera anirà destinada a les associacions musicals valencianes afectades per la DANA.

Fa unes tres setmanes es va donar el tret de sortida als assajos. El primer va tenir lloc a l’ESMUC i la resta s’han fet a l’Auditori Enric Granados, mentre que Torrefarrera va acollir aquest dimarts l’assaig general després d’haver participat en els Cors Operístics de l’edició anterior.

Aquesta edició inclourà nous solistes i més de 100 cantaires, amb obres de compositors com Mozart, Verdi i Puccini. Els solistes seleccionats de l’ESMUC han estat els gironins Tània Matas (soprano) i Iago Garcia (baríton), i Helena Tajadura (mezzosoprano), descendent de la Seu d’Urgell. Altrament, les corals participants són la Coral d’Avui d’Agramunt, la Coral Sícoris de Lleida, la Coral Signum de la Seu d’Urgell, la Coral Stabat Mater de Mollerussa i la Coral Verge de Ribera de la Pobla de Segur.





Conveni amb l’ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya i Camerata Granados han signat un conveni de col·laboració conjunt per a la posada en marxa d’una relació estable entre ambdues institucions. L’objectiu del conveni és fomentar la participació activa de l’alumnat de l’ESMUC en concerts i produccions musicals de la formació lleidatana amb la finalitat de proporcionar-los una plataforma on desenvolupar les seves habilitats i que puguin gaudir d’una experiència professional.

La col·laboració, que s’inicia aquesta temporada 2024-2025, preveu la participació de l’alumnat de Cant i d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània, i del Màster oficial d’Interpretació de la Música Clàssica de l’ESMUC, que ha estat l’encarregada d’escollir les veus candidates a les audicions amb Camerata Granados per a la selecció dels solistes en la tercera edició dels Cors Operístics i la producció musical Stabat Mater.





Cors Operístics

El cicle de concerts Cors Operístics, que rep el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, és un projecte impulsat per Camerata Granados que es duu a terme en diferents municipis del territori en què diverses corals amateurs de la província de Lleida són convidades a interpretar cors emblemàtics d’òperes que d’altra manera no podrien incloure en el seu repertori coral ni fer-ho acompanyades d’una formació orquestral. El repertori dels Cors Operístics combina els cors amb àries, obertures i peces interpretades per solistes.





Camerata Granados

Camerata Granados és una formació musical impulsada pel jove director d’orquestra lleidatà i graduat de l’ESMUC, Pau Romero-Andreu. Concebuda el 2020 i creada definitivament el 2022, aplega de manera estable catorze músics, majoritàriament de les comarques de Lleida, d’entre 16 i 30 anys, que estudien el grau superior d’interpretació o que ja l’han acabat, i que busquen adquirir experiència en el món orquestral i oportunitats per a demostrar el seu talent. Aquesta formació orquestral sorgeix de l’evolució del projecte “La clàssica amb tu”, una proposta amb valor social davant la crisi provocada per la COVID-19 en col·laboració amb el Banc dels Aliments de Lleida.

Els projectes orquestrals de Camerata Granados, que és formació resident de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, permeten un treball d’alt nivell amb els músics i un bon resultat garantit, la qual cosa comporta un producte de qualitat, musicalment ben acabat, per a poder oferir al públic, i un reconeixement per la feina que permet contribuir al desenvolupament del talent autòcton. A més, Camerata Granados té esperit col·laboratiu i es defineix com una agrupació amb valors socials.