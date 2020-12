Indignació dels hotels perquè no es reconeix la seva activitat com a directament afectada per la Covid-19

La Unió Hotelera, Autèntics Hotels i Allotjaments Turístics han emès un comunicat conjunt en el qual afirmen que el Govern no els reconeix l’afectació que té la falta de turistes.

Les tres principals associacions que engloben el sector de l’hoteleria han expressat el seu malestar amb la normativa que entra en vigor aquest divendres i que farà que els hotels assumeixin el 40% en comptes del 25% del salari dels treballadors en suspensió temporal de contracte.

Aquest seria un dels aspectes però n’hi ha d’altres. El cas dels allotjaments turístics és un cas més exagerat, ja que cap dels textos els ha previst com un dels sectors damnificats per la pandèmia. Precisament aquest és el punt que tanca el comunicat, en què demana al Govern que tracti tots els sectors econòmics per igual per no caure en discriminacions intersectorials.