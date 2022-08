Incendi en una granja a Coll de Nargó

Els Bombers de la Generalitat han hagut d’extingir aquest dimarts un incendi que ha afectat una granja al terme municipal de Coll de Nargó. L’avís dels fets s’ha rebut al migdia (12.21 h).

Segons les primeres hipòtesis, el foc s’ha originat per una explosió a l’explotació agrària. Tot seguit les flames s’han expandit i han arribat a unes cabanes que hi ha l’exterior. Al lloc dels fets s’hi han desplaçat 9 dotacions i en l’extinció també hi han participat els Bombers Voluntaris de Coll de Nargó. Finalment s’ha aconseguit controlar el foc i s’ha pogut evitar que afectés persones o animals. Tampoc no s’ha estès a l’entorn forestal. Tan sols s’ha hagut de lamentar els danys materials a la granja.

Rescat al Pic Verdaguer

D’altra banda, encara en successos, els Bombers han rescatat aquest dimarts, al matí, dos joves que havien quedat atrapats el dia anterior a la zona del Pic Verdaguer, al terme municipal d’Alins. Els visitants no havien pogut sortir d’una paret amb un pendent molt fort i de difícil accés, si bé han pogut passar la nit al lloc perquè anaven ben equipats i duien roba d’abric. Per això, aquest matí els han trobat il·lesos.

Al llarg de la nit, efectius de rescat han estat en contacte amb ells i han iniciat el salvament quan s’ha fet de dia, mitjançant un helicòpter del GRAE. En tot cas, els Bombers han aprofitat per a demanar novament precaució als visitants i que tinguin clar quines rutes volen fer per la muntanya i quins són els seus límits. El cap de setmana passat es va recordar, aquests, i d’altres consells, tenint en compte que des de ja fa uns anys l’agost és el mes en què s’han de fer més rescats al medi natural.